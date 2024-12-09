IMDb назвав найпопулярнішу акторку 2024 року
Топ-10 акторок та акторів за версією кінобази
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27-річна Сідні Свіні очолила рейтинг
Найбільша база даних та вебсайт про кінематограф IMDb оприлюднив рейтинг найпопулярніших акторів 2024 року.
Найпопулярнішою акторкою за версію IMDb стала зірка серіалу «Ейфорія» та фільму «Люблю тебе ненавидіти» 27-річна Сідні Свіні.
Найпопулярнішим актором за версією IMDb став Ґлен Пауелл, який зіграв з Сідні Свіні в романтичній комедії «Люблю тебе ненавидіти». Крім того, він став зіркою фільму «Найманий вбивця».
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До списку найпопулярніших акторів 2024 року потрапили:
- Сідні Свіні («Ейфорія», «Люблю тебе ненавидіти», «Оповідь служниці»)
- Елла Пернелл («Фолаут», «Дім дивних дітей міс Сапсан», «Черчилль»)
- Крістін Міліоті («Як я зустрів вашу маму», «Чорне дзеркало», «Пінгвін»)
- Ейса Гонсалес («Містер і місіс Сміт», «Форсаж: Гоббс та Шоу»)
- Ґлен Пауелл («Люблю тебе ненавидіти», «Найманий вбивця», «Погані хлопці»)
- Баррі Кеоган («Солтберн», «Дюнкерк», «Гладіатор 2»)
- Нікола Кохлан («Барбі», «Бріджертони»)
- Ів Г'юсон («Чудова пара», «Вокер»)
- Дафні Кін («Лоґан», «Дедпул і Росомаха»)
- Ребекка Фергюсон («Дюна», «Місія нездійсненна: Нація ізгоїв»).
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