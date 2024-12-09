27-річна Сідні Свіні очолила рейтинг

Найбільша база даних та вебсайт про кінематограф IMDb оприлюднив рейтинг найпопулярніших акторів 2024 року.

Найпопулярнішою акторкою за версію IMDb стала зірка серіалу «Ейфорія» та фільму «Люблю тебе ненавидіти» 27-річна Сідні Свіні.

Найпопулярнішим актором за версією IMDb став Ґлен Пауелл, який зіграв з Сідні Свіні в романтичній комедії «Люблю тебе ненавидіти». Крім того, він став зіркою фільму «Найманий вбивця».

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