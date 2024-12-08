Найкращим європейським фільмом року стала «Емілія Перес»
У Швейцарії вручили European Film Awards
У швейцарському місті Люцерн відбулась церемонія головної європейської премії у галузі кіно European Film Awards. Найкращим фільмом назвали картину «Емілія Перес» французького режисера Жака Одіара. Фільм виграв чотири з п'яти головних нагород: призи за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий сценарій та найкращу жіночу роль. Також фільм отримав нагороду за найкращий монтаж. Про це повідомли на сайті Європейської кіноакадемії.
Нагадаємо, Франція висунула картини претендентом на «Оскар», а на Каннському фестивалі, де відбулась прем’єра стрічки, чотири виконавиці головних ролей отримала приз за найкращу жіночу роль.
Серед інших переможців – «Немає іншої землі» Базеля Адри про переміщення палестинців. Приз за найкращу чоловічу роль дістався Абу Сангаре з фільму «Історія Сулеймана».
Редисер з Латвії Гінц Зілбалодіс отримав нагороду за найкращий європейський анімаційний фільм «Потік».
У двох категоріях академіки номінували фільм про Україну. Документальна стрічка «У лімбі» Аліни Максименко – особиста історія режисерки, яка возз’єдналася з родиною після повномасштабного вторгнення. Проте представляє він Польщу. На жаль, нагород картина не отримала.
Лауреати European Film Awards
- Найкращий фільм: «Емілія Перес»
- Найкращий режисер: Жак Одіар («Емілія Перес»)
- Найкращий сценарист: Жак Одіар («Емілія Перес»)
- Найкраща акторка: Карла Софія Гаскон («Емілія Перес»)
- Найкращий актор: Абу Сангаре («Історія Сулеймана»)
- Найкращий документальний фільм: «Немає іншої землі» (реж. Юваль Абрахам, Базель Адра, Рейчел Сор, Хамдан Баллал)
- Найкращий анімаційний фільм: «Потік2 (реж. Гінтс Зілбалодіс)
- Найкращий короткометражний фільм: «Людина, яка не могла мовчати» (реж. Небойша Слієпчевіч)
- Європейське відкриття: «Арман» (реж. Гальфдан Улльманн Тендель)
- Найкраща операторська робота: Бенджамін Кракун («Субстанція»)
- Найкращий монтаж: Жюльєтт Вельфлін («Емілія Перес»)
- Найкращий художник-постановник: Ягна Добеш («Дівчина зі спицею»)
- Найкращий художник з костюмів: Таня Хауснер («Лазня диявола»)
- Найкращі грим і зачіска: Евалотта Остероп («Коли світло розбивається»)
- Найкраща оригінальна музика: Фредерікке Гоффмаєр («Дівчина зі спицею»)
- Найкращий звук: «Історія Сулеймана» (Марк-Олів’є Брюлле, П’єр Баріо, Шарлотта Бутрак, Семюель Айшун, Родріго Діас)
- Найкращі візуальні ефекти: «Субстанція» (Браян Джонс, П’єр Прокудін-Горскі, Червін Шафагі, Гійом Ле Гуез)
- Європейська університетська кінопремія: «Три кілометри до кінця світу» (реж. Емануель Парву)
- Європейські досягнення за внесок у кінематограф: Вім Вендерс
- Європейські досягнення у світовому кіно: Ізабелла Росселіні