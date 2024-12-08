Жак Одіяр став тріумфатором церемонії

У швейцарському місті Люцерн відбулась церемонія головної європейської премії у галузі кіно European Film Awards. Найкращим фільмом назвали картину «Емілія Перес» французького режисера Жака Одіара. Фільм виграв чотири з п'яти головних нагород: призи за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий сценарій та найкращу жіночу роль. Також фільм отримав нагороду за найкращий монтаж. Про це повідомли на сайті Європейської кіноакадемії.

Нагадаємо, Франція висунула картини претендентом на «Оскар», а на Каннському фестивалі, де відбулась прем’єра стрічки, чотири виконавиці головних ролей отримала приз за найкращу жіночу роль.

Серед інших переможців – «Немає іншої землі» Базеля Адри про переміщення палестинців. Приз за найкращу чоловічу роль дістався Абу Сангаре з фільму «Історія Сулеймана».

Редисер з Латвії Гінц Зілбалодіс отримав нагороду за найкращий європейський анімаційний фільм «Потік».

У двох категоріях академіки номінували фільм про Україну. Документальна стрічка «У лімбі» Аліни Максименко – особиста історія режисерки, яка возз’єдналася з родиною після повномасштабного вторгнення. Проте представляє він Польщу. На жаль, нагород картина не отримала.

Лауреати European Film Awards