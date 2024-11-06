Лідером за кількістю номінацій стала французька стрічка Жака Одіяра «Емілія Перес»

У Берліні, де розташована штаб-квартира Європейської кіноакадемії, оголосили номінантів премії Європейської кіноакадемії 2024, яка є головною кінопремією Європи.

У двох категоріях академіки номінували фільм про Україну. Документальна стрічка «У лімбі» Аліни Максименко – особиста історія режисерки, яка возз’єдналася з родиною після повномасштабного вторгнення. Проте представляє він Польщу.

Лідером за кількістю номінацій стала французька стрічка Жака Одіяра «Емілія Перес» (на головному фото). Фільм номінували у 4 категоріях, зокрема як найкращий європейський фільм. В український прокат фільм виходить 7 листопада. Також у межах фестивалю «Нове німецьке кіно» покажуть фільми-номінанти «Насіння священного інжиру» та «Вмирання». Також у листопаді вийде й фільм «Конклав».

Нагороди традиційно вручатимуть у грудні.

Номінанти премії Європейської кіноакадемії 2024:

Найкращий європейський фільм:

«Бувай, Тіверія» (Bye Bye Tiberiade, реж. Ліна Суалем, Франція, Бельгія, Палестина, Катар)

«Дагомея» (Dahomey, реж. Маті Діоп, Франція, Сенегал)

«Емілія Перес» (Emilia Pérez, реж. Жак Одіяр, Франція)

«Потік. Останній кіт на Землі» (Straume, реж. Гінц Зільбалодис, Латвія, Франція, Бельгія)

«У лімбі» (W Zawieszeniu, реж. Аліна Максіменко, Польща)

«Життя на повну» (Život K Sežrání, реж. Крістіна Дуфкова, Чехія, Франція, Словаччина)

«Іншої землі немає» (No Other Land, реж. Крістіна Дуфкова, Палестина, Норвегія)

«Дикий» (Sauvages, реж. Клодд Барра, Швейцарія, Франція, Бельгія)

«Саундтрек державного перевороту» (Soundtrack To A Coup d’Etat, реж. Йохан Грімонпрез, Франція, Бельгія, Нідерланди)

«Сон Султана» (El Sueño De La Sultana, реж. Чело Лоурейро, Іспанія, Німеччина, Індія)

«Кімната по сусідству» (The Room Next Door, реж. Педро Альмодовар, (Іспанія)

«Насіння священного інжиру» (Danaye Anjir-E Moabad, реж. Мохаммад Расулоф, Німеччина, Франція)

«Субстанція» (The Substance, реж. Коралі Фаржа, Велика Британія, США, Франція)

«Вони вбили піаніста» (They Shot The Piano Player, реж. Фернандо Труебо, Іспанія, Франція, Нідерланди, Португалія, Перу)

«Верміліо» (Vermiglio, реж. Маура Дельперо, Італія, Франція, Бельгія)

Найкращий європейський документальний фільм:

«Бувай, Тіверія», реж. Ліна Суалем (Франція, Бельгія, Палестина, Катар)

«Дагомея», реж. Маті Діоп (Франція, Сенегал)

«У лімбі», реж. Аліна Максіменко (Польща)

«Іншої землі немає», реж. Крістіна Дуфкова (Палестина, Норвегія)

«Саундтрек державного перевороту», реж. Йохан Грімонпрез (Франція, Бельгія, Нідерланди)

Найкращий європейський режисер(-ка):

Андреа Арнольд за «Птах» (Bird)

Жак Одіяр за «Емілія Перес»

Педро Альмодовар за «Кімната по сусідству»

Мохаммад Расулоф за «Насіння священного інжиру»

Маура Дельперо за «Верміліо»

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Найкраща європейська акторка:

Ренате Рейнстве в «Арманд»

Карла Софія Ґаскон в «Емілія Перес»

Тріне Дюргольм у «Дівчина зі спицею»

Вік Кармен Сонне у «Дівчина зі спицею»

Тільда Свінтон у «Кімната по сусідству»

Найкращий європейський актор:

Франц Роґовськи у «Птах»

Ральф Файнс у «Конклав»

Ларс Айдінгер у «Вмирання»

Абу Сангаре в «Історія Сулеймана»

Найкращий європейський сценарист(-ка):

Жак Одіяр за «Емілія Перес»

Маґнус фон Горн, Ліне Ланґебек за «Дівчина зі спицею»

Педро Альмодовар за «Кімната по сусідству»

Мохаммад Расулоф за «Насіння священного інжиру»

Коралі Фаржа за «Субстанція»

Номінації на Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття:

«Арманд» (Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)

«Склад» (Hoard, реж. Луна Кармун, Велика Британія)

Kneecap, реж. Річ Пепятт, Ірландія, Велика Британія)

«Сантош» (Santosh, реж. Сандхья Сурі (Велика Британія, Франція, Німеччина)

«Новий рік, який не настав» (Anul Nou Care N-A Fost, реж. Богдан Муресану, Румунія, Сербія)

«Токсик» (Akiplėša реж. Сауле Бліувайте, Литва)

Найкращий європейський фільм для юної аудиторії:

«Ларс LOL» (Lars Er Lol, реж. Ейрік Сетер Стордаль, Норвегія, Данія)

«Чудове життя Ібеліна» (The Remarkable Life Of Ibelin, реж. Бенджамін Реє, Норвегія)

«Переможці» (Winners, реж. Солін Юсеф, Німеччина)

Найкращий європейський анімаційний фільм:

«Потік. Останній кіт на Землі», реж. Гінц Зільбалодис (Латвія, Франція, Бельгія)

«Життя на повну», реж. Крістіна Дуфкова (Чехія, Франція, Словаччина)

«Дикий», реж. Клодд Барра (Швейцарія, Франція, Бельгія)

«Сон Султана», реж. Чело Лоурейро (Іспанія, Німеччина, Індія)

«Вони вбили піаніста», реж. Фернандо Труебо (Іспанія, Франція, Нідерланди, Португалія, Перу)

Найкращий європейський короткометражний фільм:

2720, реж. Базіль да Кунья (Португалія, Швейцарія)

«Шум» (Boucan, реж. Саломе да Соуза, Франція)

«Дівчина, що вибухає» (La Fille Qui Explose, реж. Керолайн Поджі та Джонатан Вінель, Франція)

«Чоловік, який не міг мовчати» (Čovjek Koji Nije MogAO Šutjeti, реж. Небойша Слієпчевич, Франція, Болгарія, Словенія)

«Заблукати до дива» (Wander To Wonder, реж. Ніна Ганц, Нідерланди, Франція, Бельгія, Велика Британія)

Європейська університетська кінопремія: