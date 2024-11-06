Європейська кіноакадемія оголосила номінантів на головну кінопремію Європи
Лідирує «Емілія Перес», є й документальна стрічка про Україну
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У Берліні, де розташована штаб-квартира Європейської кіноакадемії, оголосили номінантів премії Європейської кіноакадемії 2024, яка є головною кінопремією Європи.
У двох категоріях академіки номінували фільм про Україну. Документальна стрічка «У лімбі» Аліни Максименко – особиста історія режисерки, яка возз’єдналася з родиною після повномасштабного вторгнення. Проте представляє він Польщу.
Лідером за кількістю номінацій стала французька стрічка Жака Одіяра «Емілія Перес» (на головному фото). Фільм номінували у 4 категоріях, зокрема як найкращий європейський фільм. В український прокат фільм виходить 7 листопада. Також у межах фестивалю «Нове німецьке кіно» покажуть фільми-номінанти «Насіння священного інжиру» та «Вмирання». Також у листопаді вийде й фільм «Конклав».
Нагороди традиційно вручатимуть у грудні.
Номінанти премії Європейської кіноакадемії 2024:
Найкращий європейський фільм:
- «Бувай, Тіверія» (Bye Bye Tiberiade, реж. Ліна Суалем, Франція, Бельгія, Палестина, Катар)
- «Дагомея» (Dahomey, реж. Маті Діоп, Франція, Сенегал)
- «Емілія Перес» (Emilia Pérez, реж. Жак Одіяр, Франція)
- «Потік. Останній кіт на Землі» (Straume, реж. Гінц Зільбалодис, Латвія, Франція, Бельгія)
- «У лімбі» (W Zawieszeniu, реж. Аліна Максіменко, Польща)
- «Життя на повну» (Život K Sežrání, реж. Крістіна Дуфкова, Чехія, Франція, Словаччина)
- «Іншої землі немає» (No Other Land, реж. Крістіна Дуфкова, Палестина, Норвегія)
- «Дикий» (Sauvages, реж. Клодд Барра, Швейцарія, Франція, Бельгія)
- «Саундтрек державного перевороту» (Soundtrack To A Coup d’Etat, реж. Йохан Грімонпрез, Франція, Бельгія, Нідерланди)
- «Сон Султана» (El Sueño De La Sultana, реж. Чело Лоурейро, Іспанія, Німеччина, Індія)
- «Кімната по сусідству» (The Room Next Door, реж. Педро Альмодовар, (Іспанія)
- «Насіння священного інжиру» (Danaye Anjir-E Moabad, реж. Мохаммад Расулоф, Німеччина, Франція)
- «Субстанція» (The Substance, реж. Коралі Фаржа, Велика Британія, США, Франція)
- «Вони вбили піаніста» (They Shot The Piano Player, реж. Фернандо Труебо, Іспанія, Франція, Нідерланди, Португалія, Перу)
- «Верміліо» (Vermiglio, реж. Маура Дельперо, Італія, Франція, Бельгія)
Найкращий європейський документальний фільм:
- «Бувай, Тіверія», реж. Ліна Суалем (Франція, Бельгія, Палестина, Катар)
- «Дагомея», реж. Маті Діоп (Франція, Сенегал)
- «У лімбі», реж. Аліна Максіменко (Польща)
- «Іншої землі немає», реж. Крістіна Дуфкова (Палестина, Норвегія)
- «Саундтрек державного перевороту», реж. Йохан Грімонпрез (Франція, Бельгія, Нідерланди)
Найкращий європейський режисер(-ка):
- Андреа Арнольд за «Птах» (Bird)
- Жак Одіяр за «Емілія Перес»
- Педро Альмодовар за «Кімната по сусідству»
- Мохаммад Расулоф за «Насіння священного інжиру»
- Маура Дельперо за «Верміліо»
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Найкраща європейська акторка:
- Ренате Рейнстве в «Арманд»
- Карла Софія Ґаскон в «Емілія Перес»
- Тріне Дюргольм у «Дівчина зі спицею»
- Вік Кармен Сонне у «Дівчина зі спицею»
- Тільда Свінтон у «Кімната по сусідству»
Найкращий європейський актор:
- Франц Роґовськи у «Птах»
- Ральф Файнс у «Конклав»
- Ларс Айдінгер у «Вмирання»
- Абу Сангаре в «Історія Сулеймана»
Найкращий європейський сценарист(-ка):
- Жак Одіяр за «Емілія Перес»
- Маґнус фон Горн, Ліне Ланґебек за «Дівчина зі спицею»
- Педро Альмодовар за «Кімната по сусідству»
- Мохаммад Расулоф за «Насіння священного інжиру»
- Коралі Фаржа за «Субстанція»
Номінації на Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття:
- «Арманд» (Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)
- «Склад» (Hoard, реж. Луна Кармун, Велика Британія)
- Kneecap, реж. Річ Пепятт, Ірландія, Велика Британія)
- «Сантош» (Santosh, реж. Сандхья Сурі (Велика Британія, Франція, Німеччина)
- «Новий рік, який не настав» (Anul Nou Care N-A Fost, реж. Богдан Муресану, Румунія, Сербія)
- «Токсик» (Akiplėša реж. Сауле Бліувайте, Литва)
Найкращий європейський фільм для юної аудиторії:
- «Ларс LOL» (Lars Er Lol, реж. Ейрік Сетер Стордаль, Норвегія, Данія)
- «Чудове життя Ібеліна» (The Remarkable Life Of Ibelin, реж. Бенджамін Реє, Норвегія)
- «Переможці» (Winners, реж. Солін Юсеф, Німеччина)
Найкращий європейський анімаційний фільм:
- «Потік. Останній кіт на Землі», реж. Гінц Зільбалодис (Латвія, Франція, Бельгія)
- «Життя на повну», реж. Крістіна Дуфкова (Чехія, Франція, Словаччина)
- «Дикий», реж. Клодд Барра (Швейцарія, Франція, Бельгія)
- «Сон Султана», реж. Чело Лоурейро (Іспанія, Німеччина, Індія)
- «Вони вбили піаніста», реж. Фернандо Труебо (Іспанія, Франція, Нідерланди, Португалія, Перу)
Найкращий європейський короткометражний фільм:
- 2720, реж. Базіль да Кунья (Португалія, Швейцарія)
- «Шум» (Boucan, реж. Саломе да Соуза, Франція)
- «Дівчина, що вибухає» (La Fille Qui Explose, реж. Керолайн Поджі та Джонатан Вінель, Франція)
- «Чоловік, який не міг мовчати» (Čovjek Koji Nije MogAO Šutjeti, реж. Небойша Слієпчевич, Франція, Болгарія, Словенія)
- «Заблукати до дива» (Wander To Wonder, реж. Ніна Ганц, Нідерланди, Франція, Бельгія, Велика Британія)
Європейська університетська кінопремія:
- «Квітень», реж. Деа Кулумбегашвілі (Грузія, Франція, Італія)
- «Арманд», реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)
- Kneecap, реж. Річ Пепятт (Ірландія, Велика Британія)
- «Луна», реж. Курдвін Аюб (Австрія)
- «Три кілометри до кінця світу», реж. Емануель Парву (Румунія)