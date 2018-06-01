Імпорт російських товарів в Україну збільшився на третину

Негативне сальдо торгівлі з Росією за чотири місяці таким чином стало вдвічі гіршим від аналогічного показника минулоріч

Державна служба статистики України 16 червня оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року. Згідно із оновленими показниками, експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року, а імпорт російських товарів навпаки збільшився.

За перші три місяці цього року Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала – на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків щодо попереднього року. Негативне сальдо рік до року зросло з 0,97 до 1,42 мільярда, повідомляється на сайті відомства.

Зазначається також, що експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів навпаки зріс – на 31 відсоток до 2,56 мільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі з Росією за чотири місяці таким чином стало вдвічі гіршим від аналогічного показника минулоріч. Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить.

«Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні-квітні 2017 року - 0,93)», – зазначили у Держстаті.

Як писав ZAXID.NET, торік найбільше Україна імпортувала мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки (5,17 млрд доларів), машини та механічне обладнання (4,4 млрд доларів) та продукти хімічної промисловості (3,18 млрд доларів).

Експортувала ж Україна недорогоцінні метали та вироби з них (4,7 млрд доларів), продукти рослинного походження (4,2 млрд доларів), жири та олії тваринного або рослинного походження (2,4 млрд доларів).

До слова, у Львові ухвала міської ради зобов’язує продавців у роздрібних мережах робити маркування російських товарів. Розпорядження є чинним до 2020 року.