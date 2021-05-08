Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що індійський штам коронавірусу Covid-19 скоро прийде в Україну. Такий прогноз міністра базується на тому, що індійський штам коронавірусу вже виявили в країнах, які розташовані близько до України.

«Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні – як це було з британським штамом або з південноафриканським», – сказав міністр в ефірі телеканалу «Україна 24» у п’ятницю, 7 травня.

Чим небезпечний індійський штам коронавірусу

За словами Максима Степанова, Індійський штам досить важкий, агресивний і швидко передається від однієї людини до іншої.

Він супроводжується складною клінічною картиною з ураженням різних органів, зокрема шлунка і нирок.

Також індійський штам коронавірусу викликає сильну інтоксикацію. А ще він вражає молодь.

Про загострення ситуації з коронавірусом в Індії читайте у нашому матеріалі.