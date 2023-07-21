Операція пройшла успішно, Назарія з лікарні вже виписали додому

До отоларингологів львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» з Миколаєва скерували на консультацію 16-річного Назарія з мастоїдитом (гнійним запаленням соскоподібного відростка скроневої кістки), який виник як ускладнення отиту. На щастя, хлопець звернувся вчасно, адже в запущених випадках захворювання може спричинити сепсис і менінгіт.

Назарій розповів лікарям, що все почалося з банальної застуди: спершу боліло горло, підвищилася температура, згодом виник біль у вусі. Він звернувся до лікаря, і йому призначили лікування. Та зранку наступного дня хлопець прокинувся з великим набряком ззаду вушної раковини. Лікар оглянував його і скерував на консультацію до отоларингологів «Охматдиту».



У лікарні хлопця оглянули, обстежили і поставили діагноз: мастоїдит та флебіт сигмовидного синуса (запалення), – і відразу взяли в операційну.

«Гній проїв кістку над сигмовидним синусом і спровокував його запалення. Але, на щастя, хлопець вчасно потрапив до нас, і в синусі не було ні тромбу, ні гною. Ми отохірургічним бором розчистили соскоподібний відросток і "залатали" кістковий дефект над синусом», – повідомив керівник клініки хірургії голови та шиї Федір Юрочко. Операція минула успішно, і хлопця вже виписали додому.

Як розповів ZAXID.NET Федір Юрочко, цього року мастоїдити значно почастішали. Якщо за рік до лікарні зверталося троє-четверо дітей з таким діагнозом, то цього року вже було сім випадків ускладненого отиту. Неправильне і несвоєчасне лікування запалення вуха може призвести до важких ускладнень, таких як сепсис і менінгіт.

«Буквально вчора ми прооперували дитину з Турки також з мастоїдитом. Хлопець півтора місяця хворіє, лікувався, але захворювання прогресувало та призвело до мастоїдиту і великого абсцесу над скроневою кісткою», – каже Федір Юрочко.

Лікар наголошує, що не можна нехтувати навіть найменшим болем у вусі, займатися самолікуванням, а потрібно звертатися по допомогу до отоларингологів. Якщо лікування не дає результату або з'явився набряк біля вуха, слід відразу консультуватися з фахівцями спеціалізованих клінік, аби уникнути важких ускладнень.