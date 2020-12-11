Чиновниця Держпраці зі своїми друзями вигадувала скарги на ФОПів та імена працівників, які їх нібито подавали

У Дніпрі чиновниця Держслужби України з питань праці разом зі своїми знайомими вигадували скарги на підприємців від неіснуючих людей. Потім відповідні органи використовували ці сфабриковані папірці, аби «кошмарити» бізнес, повідомила в п’ятницю, 11 грудня, агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо».

Журналісти «Слідства.Інфо» опублікували відео, на якому головна інспекторка Держпраці Дніпропетровської області Світлана Мельничук разом з теперішнім депутатом Новомосковської міськради від партії «Слуга народу» Сергія Алєксєйчєнка вигадують заяви та скарги від неіснуючих людей – нібито працівників певних ФОПів – про порушення з боку роботодавців. На підставі цих вигаданих заяв Світлана Мельничук потім приходила до підприємців із позаплановими перевірками.

На відео, фрагменти якого опублікували журналісти, чиновниця, Алєксєєнко та їхній знайомий вигадали скаргу від нібито працівника ФОП Самєдова, який має магазини з халяльними продуктами у Дніпрі. У вигаданій заяві «працівник Коваленко», який «працює» обвальщиком м’яса, просив перевірити свого роботодавця через неофіційне працевлаштування. Інцидент стався ще у вересні цього року.

Вже через два тижні після сфабрикованого доносу Світлана Мельничук завітала до ФОПа Самєдова із перевіркою. Інформація про це опублікована на інспекційному порталі. Підставою для перевірки зазначено «звернення працівника». У результаті 10-денної перевірки інспектори встановили порушення трудового законодавства, які тягнуть на сотні тисяч гривень штрафів.

У коментарі «Слідству.Інфо» підприємець Ельшан Самєдов підтвердив факт перевірок і виявлені порушення. Зокрема, він сказав, що порушенням було те, що стажер, який працював у магазині, не був працевлаштованим офіційно. «Ми його працевлаштували після цього», — зазначив Самєдов.

Сама Світлана Мельничук сказала «Слідству.Інфо», що ці ініційовані нею перевірки під вигаданими приводами – неправда і завершила дзвінок.