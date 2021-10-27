Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані став автором книги, яка очолила список 30 знакових книг для української незалежності

Український інститут книги оголосив перелік 30 знакових книг для української незалежності. Цей проект присвячений літературним творам та виданням, які були опубліковані з 1991 по 2021 роки.

В Інституті зазначають, що це унікальний список видань, які вплинули на формування та розвиток країни та її громадян.

Як пише «Українська правда», до онлайн-голосування долучилося понад 34 тисячі людей, які залишили понад 267 тисяч голосів. Попередньо експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі та історики літератури сформували довгий список зі 100 видань. А за підсумками отриманої кількості голосів сформувався фінальний список з 30 книжок.

Очолила рейтинг книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» (видавництво Vivat, 2019), яка отримала 9535 голосів. Далі в списку йдуть: