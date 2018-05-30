«Інтер» викупив права на показ Чемпіонату світу з футболу в Росії

«Інтер» транслюватиме матчі ЧС-2018 у Росії

Телеканал «Інтер» викупив права на показ матчів Чемпіонату світу з футболу у Росії, який триватиме з 14 червня до 15 липня. Про це повідомляє Sport Arena. Згодом на офіційному сайті «Інтера» підтвердили, що Inter Media Group отримала права на трансляцію матчів чемпіонату світу з футболу-2018. Всі матчі футбольного турніру будуть показані на телеканалах «Інтер» та НТН.

До цього правами на показ матчів володіла Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ, UA:Перший). Однак її керівник Зураб Аласанія раніше заявляв, що канал не буде транслювати матчі на території країни-агресора. Пізніше від показу матчів ЧС-2018 з тих же причин відмовився і телеканал «Україна».

У коментарі «Детектору медіа» Зураб Аласанія підтвердив, що НСТУ продала «Інтеру» права на телетрансляцію фінальної частини Чемпіонату світу з футболу. За словами Аласанії, відповідний контракт між «Інтером» та НСТУ підписали в ніч на 30 травня.

За словами глави НСТУ, «Інтер» отримав ексклюзивні права на телевізійну трансляцію футбольних змагань, а права на інтернет-трансляцію залишилися в НСТУ, хоча НСТУ ще розраховує продати ці права.

Додамо, що раніше телеканал «Інтер» показував чемпіонат світу з футболу лише один раз – у 2006 році, коли там брала участь збірна України.