Cонячну електростанцію розташують на ділянці 42 га в Бориславі

Компанія з групи «Фурси Енерджи Групп», що належить громадянину Саудівської Аравії, збудує сонячну електростанцію у місті Борислав на Львівщині. Електростанцію розташують на ділянці 42 га в санітарній зоні міського сміттєзвалища. Місцева влада вже віддала в оренду частину землі.

«13 грудня міський голова Ігор Яворський підписав договір з ТОВ «Сонячна електростанція» в особі Петрученка Романа Михайловича, згідно з яким компанії буде надано в оренду дві земельні ділянки на вул. Братів Лисиків в місті Бориславі для будівництва сонячної електростанції. Попередньо на сесії міської ради було прийнято рішення про передачу цих ділянок в оренду. На ще дві ділянки готується містобудівна документація та проєкт землеустрою. Загальна площа ділянок, які підлягають оренді – 42 га», – йдеться в повідомленні Бориславської міськради.

Електростанцію збудують на ділянці, розташованій у санітарній зоні міського сміттєзвалища.

«У місті в районі сміттєзвалища є земельні ділянки, які не придатні для ведення сільського господарства, будівництва житлових об’єктів чи інших потреб. Втім, вони добре підходять для встановлення сонячних панелей», – каже міський голова Ігор Яворський. З його слів, створення сонячної електростанції сприятиме суттєвим надходженням до бюджету громади.

Розпочати підготовчі роботи з створення електростанції підприємство планує вже до кінця цього року. Відповідно до планів орендаря, розробка документації триватиме близько року, після цього – планування земельної ділянки і саме будівництво станції. За планом електростанцію планують ввести в експлуатацію навесні 2025 року. Орендна плата за земельну ділянку буде здійснюватися з часу реєстрації договору оренди і складатиме в загальному за чотири об’єкти оренди близько 2 млн грн.

ТОВ «Сонячна електростанція» належить до групи компаній «Фурси Енерджи Групп», які працюють із понад 10 громадами в семи областях України.

«Після 2019 року в Україні ми вже побудували електростанцій на більш ніж 100 МВт. Досить великий об’єм проектів розвиваємо, маємо гарну репутацію в Україні, справно сплачуємо всі орендні платежі. Також компанія реалізовує інженерні та будівельні проєкти в Європі», – зазначив директор підприємства Роман Петрученко. З його слів, виробництво сонячних панелей відбувається в Саудівській Аравії, акціонери вже погодили інвестиції на 2024-2026 роки у цій сфері.

За даними аналітичної платформи YuoControl, ТОВ «Фурси Енерджи Групп» зареєстроване майже п’ять років тому в селі Фурси на Київщині. Засновницею фірми вказана «Комерційна компанія Фас Енергетична» з Саудівської Аравії, а кінцевим бенефіціарним власником – громадянин Саудівської Аравії Альхокаір Фаваз Абдулазіз Ф.

Восени минулого року компанія з групи «Фурси Енерджи Групп» отримала в оренду 42 га землі біля Івано-Франківська під розміщення сонячних панелей. З цією компанією також пов’язане розслідування ДБР, яке було поновлено в листопаді минулого року, щодо начебто розкрадання 130 га земель Міноборони на Київщині, де розташовано сонячну електростанцію.