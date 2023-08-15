Сонячна енергія покриває витати електрики місць загального користування

У Львові на вул. Торф’яній, 25А мешканці десятиповерхівки встановили на даху будинку сонячні панелі. Альтернативне джерело енергії покриває витрати електрики для загальних потреб будинку і забезпечує стабільне живлення у випадку форс-мажорів. 14 серпня сонячну електростанцію презентували під час «Майстерні міста».

Голова ОСББ «Паркові вежі» Олег Панчишин розповів ZAXID.NET, що 36 панелей встановили у червні цього року. Будинок новий, з 2018 року, є у співвласності мешканців. На 10 поверхах у двох під’їздах розташовано 97 квартир.

До вибору сонячної електростанції мешканці будинку прийшли не відразу. Коли у місті почалися перебої зі світлом через обстріли росіян, ОСББ почало шукати альтернативні джерела енергопостачання.

Будинок «Паркові вежі» з першою даховою СЕС (фото ZAXID.NET)

«Для потреб будинку ми купили генератор 6,2 кВт, розвели на всі поверхи розетки під нього, щоб можна було підключити газовий котел. Але жодного разу ним не користувалися, бо не було потреби. Потім купили два акумулятори, яких вистачало на 3-4 години. Але мусіли зробити паралельну проводку, бо будинок має два під’їзди, підключити провайдерів, 10 дверей із електричними замками, троє воріт і всі хвіртки. Тому потужностей акумуляторів було замало. Докупили ще кілька, їхньої роботи вистачало на ніч», – пригадує Олег Панчишин.

Мешканці могли опалювати свої приміщення, мати інтернет, освітлювалися загальні приміщення. Котли були адаптовані під генератор, також від нього можна б було заряджати ті акумулятори, якщо довший час не було світла. Потім ОСББ купило вдвічі потужніший інвертор на 8 кВт, його вистачало на цілу ніч. Але почали шукати інші варіанти.

«Я звернувся у відділ супроводу ОСББ міської ради. Ми вийшли на литовський фонд в Івано-Франківську, він переправляв в Україну гуманітарну допомогу від фірми Global Bod Group, яка виготовляє і встановлює сонячні панелі. Із цих користованих панелей робили зарядні станції на передову. Але їх було забагато. Тому 36 користованих сонячних панелей фонд подарував нам», – розповідає Олег Панчишин.

Керівник ОСББ будинку на вул. Торф'яній, 25А Олег Панчишин

Вартість панелей – приблизно 360 тис. грн. Але це далеко не єдині і не найбільші витрати зі встановлення альтернативного джерела енергії, каже керівник ОСББ. На все решта з резервного фонду пішло 250 тис. грн. Прокладка кабелів і комутація створили багато витрат. Встановлювали практично все своїми силами. Забудовник виготовив 66 блоків для монтажу.

Потужність панелей перевіряли спецприладом, кожну окремо. Вони всі різних виробників і різної потужності. У липні, коли часто була дощова й похмура погода, панелі продукували лише 1,9 кВт за день.

«Яка максимальна вироблена кількість – невідомо. Але я вважаю, що це близько 30 кВт. А максимально спожита за день – 17 кВт. Максимальна миттєва потужність станції на цей час – 4кВт за годину. Це достатня потужність для наших потреб, якби була можливість споживати всю енергію. Наші акумулятори замалі (5 кВт), щоб накопичувати енергію, тому, якщо є надлишок, вона не генерується», – пояснив ZAXID.NET Олег Панчишин.

ОСББ неприбуткова організація, тому також не може продавати надлишок енергії, на це потрібна ліцензія. Зараз до сонячних панелей підключено освітлення загальних просторів, живлення провайдерів, воріт, домофонів. Для цих потреб будинку влітку треба біля 30 кВт на добу, взимку – до 50. Ліфти – це трифазний споживач, тому чисто технологічно їх не можна підключити з однофазним інвертором. У зимовий період можна буде підключити і газові котли. На кожному поверсі для цього вивели розетки.

Сонячні панелі на даху будинку на вулиці Торф’яна, 25А (фото ZAXID.NET)

«На цей момент аналізуємо можливості збільшення генерації електрики для організації безперебійного функціонування інфраструктури будинку під час блекаутів та можливих відключень електроенергії внаслідок російської агресії. Для цього плануємо знайти шляхи збільшення ємності акумуляторних батарей, встановити трифазний інвертор до 15-20 кВт, збільшити напругу та потужність сонячного поля», – пояснив начальник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради Сергій Солтис.

«Це був поштовх. Я зараз маю систему. Про окупність важко говорити, окупності воно не має, але дає впевненість, стабільність. Це перспективно», – підсумовує Олег Панчишин.

Нагадаємо, як раніше писав ZAXID.NET, для багатоквартирних будинків є два варіанти, як встановити сонячні панелі: знайти грант на встановлення СЕС для ОСББ. У Львові до 2025 року діє програма «Теплий дім», за якою можна отримати 30% співфінансування від міста на сонячні панелі, але не більше 1 млн грн на будинок. Або здавати свій дах в оренду підприємцю, який встановить СЕС ділитиметься енергією, але для цього потрібна велика площа для панелей. Для екстрених випадків ОСББ можуть подбати про так звані гнучкі сонячні панелі, що є недорогими і які можна розгортати за потреби.