Парламент посилається на європейський досвід використання запропонованих механізмів

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, що стосується механізмів фінансування житлового будівництва. Автором законопроєкту №15172 є голова фінкомітету парламенту нардеп Данило Гетманцев.

Про які механізми фінансування йдеться

Законопроєкт спирається на практику країн Євросоюзу, де використовують механізми сек’юритизації та облігацій з покриттям. Ці механізми дозволяють банкам залучати додаткові ресурси для довгострокового кредитування, адже зараз у них обмежені можливості для цього.

Сек’юритизація – це випуск банком облігацій, які забезпечені іпотечними кредитами, зібраними в один пул, щоб швидко залучити гроші, не чекаючи роками погашення, а інвестори отримують виплати з внесків тих, хто оформив в банку іпотеку та поступово погашає її.

Облігації з покриттям – це теж цінні папери банку для залучення грошей, додатково підкріплені іншими активами, наприклад, тим же кредитним портфелем. Також у документі йдеться про страхові та гарантовані облігації.

Додамо, що ухвалення цього законопроєкту пов’язують з виконанням зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт потребує підзаконних актів, що їх мають розробити Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.