Збірна Іспанії на шляху до півфіналу виграла всі матчі на Євро-2024

У вівторок, 9 липня, чемпіонат Європи повернеться після паузи першим півфіналом, в якому зійдуться Іспанія та Франція. Гра відбудеться на «Альянц-Арені» у Мюнхені і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Команди по-різному йшли до цього етапу змагань. Іспанці на груповому етапі розпочали з розгрому хорватів (3:0), продовжили перемогою над чинними чемпіонами континентальної першості італійцями (1:0) і завершили звитягою над албанцями (1:0). У плейоф підопічні Луїса де ла Фуенте спочатку розбили Грузію (4:1), а у чвертьфіналі здобули чи не найсерйознішу свою перемогу над господарями турніру – Німеччиною (2:1), вирвавши путівку у півфінал турніру на останній хвилині другого овертайму. Попри те, що вже понад 300 тисяч вболівальників підписали петицію щодо перегравання чвертьфіналу (звинувачуючи британського арбітра Ентоні Тейлора у непризначенні пенальті за влучання у руку Кукурельї та безлічі помилок), УЄФА не пішов на повідку у фанатів.

Шлях Франції був дещо скромнішим. Команда Дідьє Дешама продемонструвала унікальну здатність долати раунд за раундом без забитих голів. У всіх п’яти матчах турніру французи змогли відзначитись лише один раз – і то з пенальті (у поєдинках з австрійцями та бельгійцями долю протистояння вирішували автоголи суперника, а у чвертьфіналі з португальцями – серія післяматчевих пенальті).

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Іспанію. На її перемогу дають 2,82. Звитягу Франції оцінюють у 3,15, а нічию – у 2,92. Фахівці не чекають великої кількості голів у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,78, тоді як тотал менше 2,5 – 1,49.

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Експерти й далі вірять у бомбардирський талант Кіліана Мбаппе, який наразі забивав лише одного разу з пенальті. На його гол у ворота Іспанії дають 3,20. Великі шанси забити мають також Олів’є Жиру (4,20) Маркус Тюрам (5,10) та Антуан Грізманн (5,20). В іспанців головними голеодорами бачать Альваро Морату (3,40), Хоселу (4,00), Феррана Торреса та Мікеля Оярсабаля (обидва по 4,50).

Де дивитися півфінал Євро-2024

Матч транслюватиметься на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а також буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).