Іспанія – Австрія – 2:0

На чемпіонаті світу з футболу відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу. Іспанія не помітила Австрію, а Португалія і Хорватія ледь не довели вболівальників до інфаркту у доданий час.

Чемпіонат світу-2026 з футболу, 1/16 фіналу

Іспанія – Австрія – 3:0

Голи: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66

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Португалія – Хорватія – 2:1

Голи: Роналду, 68, Рамуш, 90+4 – Перішіч, 53

Швейцарія – Алжир – 2:0

Голи: Емболо, 10, Ндойє, 46

Іспанія доволі легко перемогла Австрію. Героєм зустрічі став форвард «Реала Сосьєдад» Мікель Оярсабаль, який відзначився дублем. Цікаво, що «Фурія Роха» не вигравала матч плейоф Мундіалю з фіналу 2010 року. Водночас Австрія не забила у плейоф ЧС уперше з 1954 року.

Також абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю хвилин поспіль без пропущених голів став Унаї Сімон – 519.

Божевільний матч видали Португалія і Хорватія. Перший тайм минув без голів, а по перерві Перішіч вивів «картатих» вперед. Роналду одразу ж зрівняв, але VAR угледів порушення і взяття воріт скасували. Та вже за трохи португальці заробили пенальті, який реалізував Кріштіану.

На 90+4 хв Рамуш вивів Португалію вперед, але на 90+13 хв Гвардіол зумів відновити статус-кво. На жаль, для всіх фанатів Хорватії після перегляду VAR гол не зарахували і в 1/8 фіналу вийшла Португалія.

До слова, Роналду знову переписав історію Мундіалів, встановивши два досягнення. Він став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу, який зіграв у матчі плейоф (41 рік і 147 днів), перевершивши рекорд англійського воротаря Пітера Шилтона (40 років і 292 дні на мундіалі-1990). Також Кріш став найстаршим автором гола в історії чемпіонатів світу в раунді плейоф.

У ще одному матчі Швейцарія перемогла Алжир. «Хрестоносці» забили по голу в кожному з таймів, втримавши свої ворота на замку. Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плейоф чемпіонату світу та вперше у своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на ЧС. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід в 1/8 фіналу.