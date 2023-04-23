Проводити трансплантацію хірургам допомагав "чотирирукий" робот

Хірурги університетської лікарні Валь д'Еброн у Барселоні вперше у світі провели повністю роботизовану пересадку легень за допомогою робота «Да Вінчі». Реципієнтом був 65-річний чоловік, в якого діагностували легеневий фіброз – небезпечне для життя захворювання легенів, повідомило The Next Web.

При типовій трансплантації, аби добратися до легенів пацієнта, сказано у повідомленні, потрібно зробити 30-см розріз у грудній клітці та зламати кілька ребер. Та завдяки роботу Да Вінчі хірургам вдалося спустити легеню і грудну клітку через розріз всього 8 см і не зламати жодного ребра.

Раніше робот використовувався для пересадки легенів лише один раз у Лос-Анджелесі. Однак тоді його використовували лише для частини процедури, і легені все ще вставляли в грудну клітку традиційним способом.

Нова технологія Vall d'Hebron є менш болючою для пацієнта та зменшує ризик післяопераційної інфекції, оскільки рана легко закривається .

Після пересадки пацієнт приймав лише парацетамол. Традиційна трансплантація легенів зазвичай потребує післяопераційного лікування значно сильнішими знеболювальними.

«З моменту, коли я прийшов до тями і прокинувся від загальної анестезії, я не відчував болю», — твердить пацієт.

Пацієнтам, які стоять у листі очікування на трансплантацію легень, тепер пропропонуватимуть нову техніку трансплантації.

«Ця операція не залишиться лише у Валь-д’Еброн, тому ми показуємо її світові, і якщо ця техніка працює, а ми віримо, що це так, тоді її потрібно розширити, тому що найважливіша мета — щоб допомогти більшій кількості людей», – сказав керівник відділення торакальної хірургії та трансплантації легень в університетській клініці Валь д’Хеврон доктор Альберт Джаурегі.

Він додав, що сподівається, що в майбутньому цей новий підхід до трансплантації легень стане світовим стандартом.

У майбутньому команда трансплантологів планує вдосконалити процедуру і провести за кілька місяців першу трансплантацію подвійної легені.