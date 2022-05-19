Будівля колишньої солеварні «Саліна» перебуває в занедбаному стані

У Стебнику на продаж виставили історичну будівлю XIX ст – солеварню «Саліна». Відповідне оголошення з’явилося на сайті OLX 19 травня. Будівлю, яка перебуває в занедбаному стані, продають за 300 тис. доларів.

Власник продає будівлю палацового мистецтва, площею понад 1000 м2, за 300 тис. доларів, передає місцеве видання «ВАРТО-галицькі новини».

«Оренда, продаж, партнерство. Нежитлове приміщення. Відстань від міста Трускавець 500 м. Не пам’ятка архітектури», – йдеться в оголошенні.

ZAXID.NET звернувся за коментарем з приводу продажу історичної будівлі до голови Дрогобицької міської громади Тараса Кучми, наразі очікуємо відповіді.

Солеварня «Саліна» – одна з найцікавіших індустріальних споруд Стебника. Зведена у середині XIX ст за часів Австро-Угорщини будівля мала вигляд невеличкого палацу: литі чавунні решітки з вітражами, мозаїчний паркет в банкетному залі, де проводили бали. Для участі у ритуалі освячення будівництва шахти у Стебнику у 1848 році побував кронпринц і майбутній імператор Австро-Угорщини Франц-Йосиф.

У XIX столітті австрійська влада монополізувала право на видобуток солі. Під страхом великих штрафів місцевому населенню заборонялось індивідуально займатись цим промислом.