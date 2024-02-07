Футболіст виступатиме за команди U-17 та U-18 клубу з Генуї

Італійський футбольний клуб «Сампдорія» підписав контракт з 16-річним вихованцем івано-франківського футболу Владиславом Яворським.

Як повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо 3 лютого, футболіст виступатиме за команди U-17 та U-18 клубу з Генуї.

«До початку війни на батьківщині молодий нападник виступав за івано-франківське “Прикарпаття”. Тепер на 16-річного хлопця чекає перший досвід в італійському футболі», – зазначив Ді Марціо.

Через габарити і високий зріст (188 см) новачка «Сампдорії» вже порівнюють з українським нападником Артемом Довбиком. Додамо, що головну команду генуезців, яка виступає у серії В, тренує колишній одноклубник Андрія Шевченка в «Мілані» Андреа Пірло.