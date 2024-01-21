26-річний Артем Довбик оформив хет-трик у матчі проти «Севільї»

Нападник «Жирони» Артем Довбик упродовж шести хвилин забив три голи у ворота «Севільї» у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги у неділю, 21 січня.

Перший гол на 10 хвилині матчу забив гравець «Севільї» Ісаак Ромеро. Однак уже на 13 хвилині Артем Довбик зрівняв рахунок.

На 15 хвилині Довбик забиває другий м’яч.

На 19 хвилині Довбик оформив третій гол у ворота «Севільї» і рахунок стає 3:1 на користь «Жирони».

Четвертий гол на 56 хвилині матчу забив екс-динамівець Віктор Циганков, який теж виступає за «Жирону».

Поєдинок завершився із рахунком 5:1. Ще один гол у ворота «Севільї» забив Крістіан Стуані на 89 хвилині.

26-річний Артем Довбик із серпня 2023 року грає за іспанську «Жирону», з якою підписав п’ятирічний контракт. До цього футболіст грав за «Дніпро-1», данський «Мідтьюлланн», «Дніпро». Артем Довбик також є нападником національної збірної України. Разом із Довбиком у «Жироні» грає Віктор Циганков. 26-річний Циганков перейшов у каталонський клуб у січні 2023 року. До цього футболіст виступав за київське «Динамо».