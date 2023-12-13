Донецький «Шахтар» вибув із Ліги Чемпіонів

Донецьций «Шахтар» поступився португальському «Порту» у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 3:5. Українці посіли третє місце в групі та покинули турнір. Про це у середу, 13 грудня, повідомило «Суспільне Спорт».

Перед очним поєдинком «Порту» та «Шахтар» мали по дев’ять очок, але українці поступались португальцям за додатковими показниками, посідаючи третє місце в групі. Лідер квартету – «Барселона» – ще за підсумками п’ятого туру гарантувала собі вихід у 1/8 фіналу.

«Шахтарю», аби потрапити в плей-оф, була потрібна лише перемога над «Порту». Натомість «драконів» влаштовувала й нічия. Господарі відкрили рахунок уже на старті матчу: Галену відправив м’яч у пусті ворота після передачі від Еванілсона, який виграв боротьбу у захисників «Шахтаря». У середині першого тайму «Шахтар» відігрався: Данило Сікан замкнув пас від Олександра Зубкова. Спершу лайнсмен зафіксував офсайд у Зубкова, однак після консультації з ВАР арбітр зарахував гол.

Утім, піти на перерву за рівного рахунку «гірники» не зуміли: у кінці тайму Галену оформив дубль, завдавши потужного удару з лінії штрафного майданчика.

На 62-й хвилині «Порту» подвоїв перевагу: Галену перехопив передачу Георгія Судакова і віддав у штрафний на Мехді Таремі, який влучно пробив з гострого кута. На 73-й хвилині «Шахтар» скоротив відставання: м’яч залетів у ворота після прострілу Сікана і рикошету від Стівена Еустакіо. Однак через декілька хвилин Пепе відновив перевагу «Порту» у два голи, а на 82-й хвилині Франсиско Консейсау забив п'ятий гол «драконів».

На 88-й хвилині Егіналду відіграв один м’яч. У підсумку 5:3 – перемога «Порту» над «Шахтарем» в останньому турі Ліги чемпіонів. «Шахтар» посів третє місце у групі, набравши дев’ять очок. «Гірники» зіграють у плей-оф Ліги Європи-2023/24. Натомість «Порту» вийшов у 1/8 фіналу з другого місця в групі, «Барселона» стала першою.