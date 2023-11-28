Перемога над бельгійцями забезпечила українським футболістам участь у Євровесні 2024 року

Донецький «Шахтар» завдав мінімальної поразки бельгійському «Антверпену» в передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24. Номінально домашній поєдинок на арені Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол забив Микола Матвієнко на 12 хвилині матчу. «Шахтар» мав за гру багато гольових моментів, але ще бодай раз вразити ворота суперника так і не зміг.

На початку другого тайму «Антверпен» претендував на пенальті після фолу Валерія Бондара у штрафному майданчику «Шахтаря». Однак після перегляду VAR арбітр матчу Бартош Франковські не зафіксував порушення правил.

Натомість на 56-й та 61-й хвилинах «Шахтар» двічі пробив у перекладину. Спочатку у поперечину влучив Іраклі Азаров, а згодом – Тарас Степаненко.

До завершення матчу бельгійці мали кілька нагод зрівняти рахунок, однак жодна з них не стала гольовою.

Результат матчу дозволив гірникам кваліфікуватись до євровесни. Перед заключним туром «Шахтар» має 9 очок (стільки ж у «Барселони» та «Порту», які зіграють між собою очний матч).

У вирішальному турі «гірники» зіграють проти «Порту», для виходу у плей-оф Ліги чемпіонів треба лише перемога.

Нагадаємо, 7 листопада донецький «Шахтар» несподівано здобув перемогу над іспанською «Барселоною» за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24. «Гірники» у номінально домашньому матчі в Гамбурзі перемогли з рахунком 1:0.