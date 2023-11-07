Данило Сікан виграв верхову дуель із захисниками «Барселони» та відправив м'яч у ворота

Донецький «Шахтар» несподівано здобув перемогу над іспанською «Барселоною» за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24. «Гірники» у номінально домашньому матчі в Гамбурзі перемогли з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у матчі на рахунку форварда «Шахтаря» Данила Сікана. В кінці першого тайму виграв верхову дуель із захисниками «Барселони» та відправив м'яч у ворота, таким чином оформивши свій третій гол у кар'єрі у Лізі чемпіонів.

Донецький "Шахтар" виграв 1:0 у "Барселони" в груповому турнирі Ліги чемпіонів.

Єдиний гол на 40 хв забив Данило Сікан. pic.twitter.com/Zwj1PRqhGp — Микола Чорний (@Koltemar) November 7, 2023

Раніше 22-річний гравець оформив дубль у поєдинку проти «Антверпена».

Зауважимо, що «Шахтар» розпочав євросезон з поразки від «Порту» (1:3) та вольової перемоги над «Антверпеном» (3:2). А у першій грі з «Барселоною» на виїзді донеччани поступились з рахунком 1:2.

Натомість «Барселона» виграла усі три матчі першого кола, очоливши турнірну таблицю групи Н. Навіть нічия у другій грі з «Шахтарем» гарантувала каталонцям перший за три роки вихід у плей-оф ЛЧ.

«Шахтар» набирає 6 очок та залишає шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Наступний поєдинок чемпіон України зіграє проти бельгійського «Антверпена» 28 листопада.