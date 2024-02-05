На розгляд донорів запропонували об'єкти, які потребують реконструкції, з вже готовою експертизою

У понеділок, 5 лютого, до Львова приїхав координатор робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа. Він зацікавився обʼєктами соціальної сфери або охорони здоров’я на Львівщині, у відновлення чи розвиток яких може зробити внесок Італія. На його розгляд запропонували три проекти з готовою експертизою, які вже зараз можна реалізувати за підтримки міжнародних донорів. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Понад 200 італійських компаній готові вийти на український ринок або долучитись до відновлення нашої держави. Італійська сторона розгляне усі пропозиції і визначиться, у втіленні якої з них вона візьме участь», – зазначив очільник області.

На розгляд робочої групи Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України запропонували три проекти, до відновлення яких може долучитися Італія:

1) Реконструкція Львівської обласної психіатричної лікарні. Там планують покращити умови перебування пацієнтів та збільшити кількість ліжкомісць.

2) Будівництво хірургічного корпусу Львівського обласного перинатального центру. За гроші обласного бюджету там зробили реновацію. Міністерство охорони здоров’я надало обладнання для діагностики генетичних захворювань у немовлят. Зараз є потреба добудувати хірургічне відділення.

3) Реконструкція реанімаційного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. У найбільший на заході України центр, де лікують онкохворих дітей, після повномасштабної війни перевезли 70% пацієнтів зі всіх медзакладів України. На базі центру відкрили єдиний у регіоні центр пересадки кісткового мозку. Для розвитку лікарні треба реконструювати реанімаційне відділення.

Італійці розглянуть усі пропозиції і виберуть проект, в який готові вкласти гроші.