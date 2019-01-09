Івано-Франківськ купить 12 турецьких низькопідлогових автобусів за 66 млн грн

Автобус Guleryur Cobra GD 272 LF

Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс», яке займається пасажирськими перевезеннями у місті, придбає 12 низькопідлогових великих міських автобусів Guleryur Cobra GD 272 LF турецького виробництва.

За інформацією, яка оприлюднена на сайті публічних закупівель Prozorro, переможцем відповідного тендеру оголосили ТОВ «Сучасні вантажівки» (Київ), що входить до складу українського Автомобільного холдингу АВТЕК. На тендер також подались ТОВ «Авто-Регіон» (Київ), яке пропонувало аналогічні турецькі автобуси спочатку за 70,8 млн грн і знизивши ціну в ході торгів до 66 млн грн. та ТОВ «Автоград-2007» (Черкаси), яке пропонувало автобуси Isuzu Citiport, також вироблені в Туреччині за 69,92 млн грн. Українські виробники автобусів і їхні дилери заявки на тендер не подавали.

ТОВ «Сучасні вантажівки» запропонувало за 12 метрові низькопідлогові автобуси Guleryur Cobra GD 272 LF за 65,995 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 70,8 млн грн і перемогло у тендері. Після підписання усіх необхідних документів, очікується поставка автобусів до Івано-Франківська.

ТОВ «УКРЄВРОМАЗ» – офіційний дилер білоруського Мінського автозаводу звертався до тендерного комітету зі скаргою на дискримінаційні умови тендера, зазначивши, що в техумови детально прописаний саме автобус Guleryur Cobra GD 272 LF. Однак скарга була залишена без розгляду.

Згідно техумовами тендеру, автобуси довжиною не менше 11,9 м повинні відповідати екологічному стандарту Євро-5, мати пасажиромісткість 94 чоловік при 26 сидячих. Автобуси повинні поставити до Івано-Франківська до 1 березня 2019 року.

Також Івано-Франківськ у 2019 році планує придбати за кошти ЄБРР 29 нових тролейбусів та 18 старих вживаних.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада уклала договір із фірмою «Zedexo» (Брно, Чехія) на придбання 20 вживаних низькопідлогових автобусів MAN A21 за 408 тис євро для міських перевезень пасажирів.