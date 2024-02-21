Три державні університети в Івано-Франківську пропонують об'єднати у два

У середу, 21 лютого, Івано-Франківська міська рада прийняла звернення щодо недоцільності об’єднання Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-Франківського національного університету Нафти і Газу та Івано-Франківського національного медичного університету.

За звернення до міністра освіти і науки України Оксена Лісового та депутатів ВРУ з вимогою «зберегти та дозволити існувати Івано-Франківському медичному університету, ІФНТУНГ та Прикарпатському університету, як окремим закладам освіти» проголосував 31 депутат.

«Вважаємо ініціативу Міністерства освіти і науки України обʼєднати два цілком самодостатні ВНЗ нелогічною. Адже кожен з них має свою унікальність та профільність. Й обидва університети не потребують об’єднання з іншими закладами освіти. Не можна привʼязувати кількість мешканців у населеному пункті до кількості університетів. Оскільки більшість студентів наших вишів – це мешканці з інших міст, областей та, навіть, країн. Основне в освіті – її якість», – йдеться у зверненні франківських депутатів.

Івано-Франківська міська рада вважає, що об’єднання ВНЗ не допоможе зменшити витрати на утримання закладів, бо «не вийде скоротити викладацький колектив, оскільки спеціальності університетів майже не перетинаються, а кількість викладачів регламентована відносно кількості студентів».

Нагадаємо, 13 лютого після засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький назвав існуючу мережу закладів вищої освіти в Україні неоптимальною і запропонував укрупнити виші відповідно до кількості населення міста чи області. За його словами у містах, де мешкає від 100 до 300 тисяч жителів, має функціонувати не більше двох закладів вищої освіти. Серед прикладів таких міст Михайло Винницький назвав й Івано-Франківськ, де наразі функціонує три державні університети.

Натомість 18 лютого народна депутатка з Коломиї Олена Вінтоняк написала у Facebook, що міністру освіти і науки України Оксену Лісовому нічого не відомо про об'єднання вузів Прикарпаття.