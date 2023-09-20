Станом наСтаном на сьогодні у 17 закладах Львівської області перебуває 271 евакуйована дитина

До Львова прибули ще двоє дітей, яких евакуювали через воєнні дії на території України. Їх вилучили із сім’ї у Дніпропетровській області. Разом з дітьми приїхали їхні супроводжувачі. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Дітей поселили в один із закладів для дітей на Львівщині.

«Станом на сьогодні у 17 закладах Львівської області перебуває 271 евакуйована дитина, з них понад 160 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування», – повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис.

Серед евакуйованих: як немовлята, так і діти старшого шкільного віку. Їх привезли з Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської та Сумської областей. Також на території Львівщини діє сім дитячих будинків сімейного типу та п’ять прийомних сімей, які переїхали із зони проведення бойових дій.