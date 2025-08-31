31 серпня календарне літо закінчується. Цей день сповнений теплого смутку і ностальгією за довшими вечорами та ранніми світанками. У фільмах літо часто асоціюють із новою закоханістю або курортними романами. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів для прощання з літом.

«Романтики 303» (2018)

303

Студентка Юле розлучилася бойфрендом. Вона з нетерпінням чекала на літні канікули, щоб нарешті з ним побачитися. Юле вирішила поїхати до Португалії на старенькому будиночку на колесах. Невдовзі дівчина знайомиться зі студентом Яном та бере його з собою як попутника. Дорогою вони переживають разом маленькі пригоди, які змінюють мету поїздки для кожного.

«Назви мене своїм імʼям» (2017)

Call Me by Your Name

Еліо – творча, чутлива натура. Він обожнює класиків, віртуозно грає на піаніно і пише вірші. Його родина вирішує відпочити на своїй заміській віллі. Там Еліо часто прогулюється з сусідською дівчинкою Марцією. Одного дня до сімейного маєтку родини Еліо приїжджає колега його батька Олівер. Еліо і Олівер починають часто проводити час разом, а незабаром розуміють, що їхня дружба і захоплення переросли у справжню пристрасть.

«Королівство повного місяця» (2012)

Moonrise Kingdom

Події фільму відбуваються у 60-ті роки ХХ століття. Сюжет розповідає про таємниче зникнення 12-річних хлопчика та дівчинки з місцевої родини, що шокує весь острів біля берегів Нової Англії. Пошуки дають результат, і врешті-решт підлітків знаходять та розлучають. Та ні громадська думка, ні найсильніша за останні роки буря не в змозі перемогти перше кохання.

«До сходу сонця» (1995)

Before Sunrise

Фільм розповідає історію двох молодих людей – американця Джессі та француженки Селін, які випадково зустрічаються в поїзді, подорожуючи Європою. Після короткої розмови Джессі переконує Селін зробити зупинку у Відні, щоб разом оглянути місто та провести день у компанії одне одного. За це день вони дуже зближуються, тому, стоячи на залізничному вокзалі Відня, вирішують, що через 6 місяців обов’язково зустрінуться на цьому ж пероні.

«Магія місячного сяйва» (2014)

Magic in the Moonlight

Французька Ривʼєра в 20-і роки ХХ ст. був раєм для багатих туристів і прекрасним місцем для шахраїв. Стенлі Кроуфорд – знаменитий англійський ілюзіоніст. Одного разу колега і друг Говард Бьоркен попросив його побувати на Лазуровому березі для того, щоб вивести на чисту воду Софі Бейкер. Ця жінка прикидається медіумом і нібито вміє викликати душі померлих людей. Але чим більше ілюзіоніст спілкується з Софі, тим більше переконується, що вона не прикидається.