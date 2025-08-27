У прокат виходить фільм «Оголена муза Пʼєра Боннара», що розповідає про життя художника-постімпресіоніста та його музу, натурницю та натхненницю Марію Бурсен. Імпресіоністи та постімпресіоністи є ласим шматком для кінематографістів: їх мистецькі пошуки гарантують гарний відеоряд, а бурхливе життя – закручений сюжет. Тож нагадаємо кілька цікавих картин про художників, що творили на межі ХІХ-ХХ століть та назавжди змінили життя та мистецтво. Хоча, зауважимо, в ігровому кіно, на відміну від документального, імпресіоністи представлені несправедливо мало.

«Оголена муза Пʼєра Боннара» (Bonnard, Pierre and Marthe, 2023)

Талановитий художник-постімпресіоніст Пʼєр Боннар найбільше відомий своїми пейзажами та картинами з домашнього життя. Десятками років його муза залишалася невідомою, хоча митець познайомився з нею ще в далекому 1894 році. Марія Бурсен, яка більш відома як натурниця під псевдонімом Марта де Мелінья, стала найбільшим натхненням Боннара як у його творчості, так і у житті. Стрічка «Оголена муза Пʼєра Боннара» розповідає про їхні пристрасні, але непрості стосунки протягом чотирьох відрізків часу. Починаючи розповідь на моменті першої зустрічі пари, фільм зосереджується на трьох різних роках: 1914, 1918 та 1942.

Режисер фільму Мартен Прово відомий також стрічками «Школа хороших дружин» та «Серафина з Санліса». За останній він отримав перемогу у номінаціях «найкращий фільм» та «найкращий оригінальний сценарій» французької кінопремії «Сезар». Головні ролі виконали Сесіль де Франс («Французький вісник», «Молодий Папа», «Новий Папа»), Вінсент Макен («Марія», «1+1=весілля») та Стейсі Мартін («Німфоманка 1,2», «Бруталіст», «Творець»). Фільм можна побачити у кінотеатрах.

«Камілла Клодель» (Camille Claudel, 1988)

Доля обдарувала Каміллу талантом, розумом та красою. У 19 років вона стала ученицею та коханою великого Родена. Але розплатою за недовге щастя стали нещастя, які мала пережити ця непересічна жінка. У фільмі знімались Ізабель Аджані, Жерар Депардьє, Мадлен Робінсон, Лоран Гревіль, Даніель Лебрюн та інші.

«Ренуар. Останнє кохання» (Renoir, 2012)

1915 рік, уже старий французький художник-імпресіоніст П’єр-Огюст Ренуар, прикутий до інвалідного крісла, доживає останні роки в оточенні лише прислуги. І тоді наче нізвідки в його розміреному житті з’являється нова натурниця – провінційна акторка Андре, руда красуня, яка приносить натхнення й нові барви в життя Ренуара і стає його останньою музою. Тоді ж з Першої світової війни повертається поранений син Ренуара – Жан. Згодом – уже за межами фільму – Андре стане першою акторкою у стрічках Жана Ренуара, у майбутньому – видатного кінорежисера, що приніс знахідки імпресіонізму у кіно.

«Імпресіоністи» (The Impressionists, 2006)



Три мінісеріали розповідають історії найславетніших художників-імпресіоністів, а саме Моне, Дега, Ренуара, Сезанна та Мане. Фільм базується на документальних свідченнях та за допомогою спеціальних ефектів переносить глядача у світ найвідоміших шедеврів. Серіал є ретроспективою спогадів останнього імпресіоніста, що залишився живим до 1920 року – Клода Моне. Художник розповідає про особистий шлях через терни до зірок, неможливий без друзів та однодумців. Цікава історія про те, як Мане, Дега, Ренуар, Базиль і сам Моне перевернули усталені уявлення про живопис, навчивши людей цінувати і любити швидкоплинні миті, відчуваючи непостійність цього життя.

«Берта Морізо» (Berthe Morisot, 2012)

Фільм починається подіями 1865 року, коли молода художниця зустріла вже доволі відомого Едуарда Мане, який виставив у Салоні «Олімпію» – картину, яку сучасники вважали надзвичайно непристойною та вульгарною і яка спровокувала грандіозний за тими часами скандал. Ця зустріч стане вирішальною в житті художниці, вона повністю присвятить себе живопису.

«Сеззан і я» (Cézanne et moi, 2016)

Фільм режисера Даніели Томпсон з Гійомом Кане, Гійомом Галльєном та Алісою Поль у головних ролях – історична трагікомедія, яка розповідає про пристрасні стосунки, сповнені захоплення та конфліктів, між двома видатними постатями ХІХ століття: художником Полем Сезанном та письменником Емілем Золя. Непроста історія про стосунки людей, нерозлучних зі школи.

«Дикун» (Gauguin: Voyage de Tahiti, 2017)

Свого часу Поль Гоген був біржовим брокером. Малярство було для нього як віддушина в нудному житті. Він залишив свою роботу на біржі і став повністю займатися живописом. У пошуку нового натхнення художник вирушив на Таїті. Тут він закохався в місцеву дівчину Техуру. Поль відчуває божевільну пристрасть і ревнощі. Екзотична красуня стала для нього музою. Саме на Таїті художник написав велику кількість полотен, про які незабаром дізнався весь світ. Головну роль у фільмі зіграв Венсан Кассель.

«З любов’ю, Вінсент» (Loving Vincent, 2017)

З фільму про Ван Гога можна робити окрему добірку. Ми обрали саме цей фільм, бо він має цікаву форму: повністю складений з картин. Його автори написали олійними фарбами понад 65 тис. кадрів. Над фільмом працювало 125 художників з 19 країн, зокрема і 13 митців з України. І серед них – троє львів’ян.

Дія фільму «З любов’ю, Вінсент» починається через рік після смерті художника. Її обставини намагаються розслідувати рудобородий листоноша та його син Арман. Обидва позували ван Гогу, обидва не розуміють, як за півтора місяця той змінився так, що наклав на себе руки. Режисерами фільму є Доротея Кобєля та Гʼю Велчмен.

«Роден» (Rodin, 2017)

1880 року в Парижі 40-річний скульптор Огюст Роден отримав визнання французької держави, яка доручила йому виконати скульптурний портал «Брама пекла». Взявшись за відповідальне завдання, він відточує майстерність, працюючи з натурою та виставляє на загальний огляд «Поцілунок» та «Мислитель». Чоловік закохується у свою талановиту ученицю Каміллу Клодель, яка стала його музою.

Фільм брав участь в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. У фільмі знімались Венсан Ліндон, Ізіа Іжлен, Северін Канеел, Бернар Верле, Андерс Данієлсен Льє та інші.

«Моне: Магія води та світла» (Le ninfee di Monet – Un incantesimo di acqua e luce, 2018)

Один з найкращих документальних фільмів про художників. Фільм відправить глядачів у незабутню подорож найвідомішими роботами майстра, який заклав основи напряму імпресіонізму.

У фільмі представлені багаті колекції паризьких музеїв Орсе, Оранжері та Мармоттан, де виставлені знамениті полотна художника, але найбільшу цінність має садиба Клода Моне у Живерні. Глядачі побачать будинок та сад художника, де народилися геніальні твори, що змінили хід світового мистецтва.