Jazz Bez із Мареком

Із 6 до 15 грудня у Львові, а також ще у декількох містах України та Польщі пройде дев’ятнадцятий фестиваль Jazz Bez. Він стане першим без Маркіяна Іващишина, його організатора та натхненника. Марек вирішив, що від цього року фестиваль називатиметься фестивалем сучасної імпровізаційної музики. Він вигадав нову форму, багато говорив про необхідність оновлення, домовився із музикантами, проте не встиг реалізувати свій чи не найулюбленіший проект. Маркіяна не стало 21 травня 2019 року. Проте група його однодумців вирішила, що фестиваль таки відбудеться.

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ZAXID.NET розпитав одну з організаторок фестивалю та його незмінну ведучу Марту Більську про те, яким буде фестиваль без Марека та для Марека.

Марта Більська (фото Facebook)

Чи можна сказати, що ви реалізуєте те, що придумав Маркіян?

Так. З одного боку це полегшує справу, адже він все це вигадав. З другого – завжди важче реалізовувати чиїсь задуми. Наприкінці минулого року Маркіян Іващишин продав «Дзиґу», але єдине, що він залишив собі, був Jazz Bez. Марек, який, як відомо, мав мільйон проектів, залишив для себе саме цей. Ось, що важливо. І саме цього року він вирішив його змінювати. Тепер Jazz Bez називатиметься фестивалем сучасної імпровізаційної музики.

Змінивши формат він хотів відкинути закиди, що музика, яка звучала на фестивалі, не є джазом. Марек завжди казав: «Ну це ж Jazz Bez, він може бути і без джазу». Таким чином Маркіян розширив рамки, показав, що може бути багато актуальної світової музики. Він запросив певні групи, склав логістику, міста.

І коли у травні його не стало, ми подумали, що фестивалю не буде. Немає Марека, немає Jazz Bez. Я не уявляла, як це можна зробити без Марека. Саме на його харизмі все трималося. І без нього все розвалюється, як картковий будиночок, з якого висмикнули основу.

Але так вийшло, що влітку зустрілися люди, причетні до Jazz Bez. Ми один одного вмовили таки зробити цього року фестиваль, адже уже було багато домовленостей.

Ми скоротили програму з десяти днів до трьох, але вирішили, що маємо доробити цей фестиваль хоч і у скороченому вигляді. У Львові він триватиме три дні, вперше долучиться Хмельницький, принципово тримаємо Маріуполь, бо знаємо, що для Маркіяна це було важливо. Також є міста у Польщі.

Хтось допоміг з фестивалем?

Звичайно, в першу чергу ми звернулись до друзів Маркіяна з пропозицією підтримати Jazz Bez. Фактично нам відмовили всі. Ми звернулися до всіх ІТ-фірм. Нам відмовили, сказали, що така музика їх не цікавить. Проте ж суть не в музиці, і навіть не в пам’яті людини, яка зробила для культури набагато більше, ніж ми можемо собі це уявити. Річ у тім, що Львів втратив дуже багато своїх фестивалів. І який би чудовий ми не мали літній джазовий фестиваль, з яким я теж співпрацюю, це не є львівський фестиваль, його до нас привозять.

Найбільше помогло американське консульство. Це дуже добре, бо ми зможемо привезти великих зірок. Але це трохи сумно, бо виходить так, що сучасна культура у Львова потрібна, як це не дивно, Львівській міській раді, яка допомогла нам коштами, та американському посольству. Ще трохи польському консульству.

Хто приїде до Львова цього року?

Буде володар десяти Ґреммі минулого року дует Greg Osby & Tal Cohen Duo. Це можна порівняти із тим, якби ми зараз привезли Ріану. Саме такого рівня музиканти. Ми всі знаємо старих джазменів, які є в енциклопедії, але світ змінюється, а от ці Ґреммі отримані не колись, у минулому столітті, а минулого року. Тобто це музиканти, які представляють актуальні музичні тренди.

Також до нас приїде Кшесімір Дембський. На одному тому, що це є композитор фільму «Вогнем і мечем» можна будувати цілу рекламну компанію. Бо цей фільм Єжи Гоффмана в нас знають усі. Але мені було би шкода акцентувати увагу тільки на кіно, бо він у Львові робитиме унікальну річ: зі своїми колегами-скрипалями він покаже, як поєднується сучасна класична скрипкова музика та сучасний джаз. Це можливість для музики розширити рамки та формати, у які її заганяють.

У третій день у Львові у нас будуть гості з Кот-д’Івуар, Hans Lüdemann Trio Ivoire. Марек дуже хотів, щоб приїхали ці музиканти, які працюють з автентичними інструментами. Також ми повертаємо як локацію Порохову вежу, де Jazz Bez народився. Там відбуватимуться деякі події, презентації та концерти.

Чи буде двадцятий Jazz Bez?

Я не знаю. Нам кажуть всі: «Робіть!», а я не знаю, хто то має робити. Я завжди була ведучою. Тепер потрібно вирішувати якісь логістичні речі. Крім того існує весь час страх, що забракне грошей. А так не можна робити мистецтво. Цього року ми бавимося словами «Джаз без Марека» або «Jazz Bez Марека». Тут все залежить від того, як розставити акценти. Правдою є те, що фестиваль цього року пройде без Марека, правдою є і те, що Jazz Bez є продуктом Марека.

Парадоксально, що цього року буде одна із найсильніших програм актуальної музики за всі роки. Я мрію про те, щоб піти на Jazz Bez знову стало фішкою. Щоб знову це стало модним. Адже буде новий формат, нова музика, не просто джаз. Але я боюся, що на цьому історія Jazz Bez закінчиться.

Програма Jazz Bez with Marek у Львові виглядатиме наступним чином:

06.12, п’ятниця, Львівська національна філармонія. Yarosh Organ Trio feat. Katarzyna Mirowska (Польща) Greg Osby & Tal Cohen Duo (США/Австралія)

07.12, субота, Львівська національна філармонія. Krzesimir Dȩbski & Karasiewicz Power Set (Польща) Klein (Люксембург)

08.12, неділя, Львівська національна філармонія. Nova (Швейцарія) Hans Lüdemann Trio Ivoire (Німеччина/Кот-д’Івуар)

13.12, п’ятниця, Клуб «Дзиґа». Jazz Bez Markijana (Україна/Польща)

Також фестиваль пройде у Києві, Луцьку, Тернополі, Дрогобичі, Рівному, Бучачі, Маріуполі, Сумах, Чернігові, Перемишлі Та Вроцлаві. Повну програму фестивалю можна переглянути на сторінці фестивалю у Facebook. Квитки можна придбати за посиланням.