Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» [колишній «Альфа Банк»] у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що означає його націоналізацію. Про це йдеться у постанові уряду.

«Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства "СЕНС БАНК" у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"», - йдеться у постанові Кабміну.

Також уряд ухвалив взяти до відома, що держава в особі Мінфіну придбаває у ФГВФО акції «Сенс Банку» у повному обсязі за одну гривню, а органом управління корпоративними правами за акціями «Сенс Банку», що належать державі, є Міністерство фінансів.

ЕП пояснює, що після того як ФГВФО ввів в банк тимчасову адміністрацію, він встановить над ним контроль і затвердить план врегулювання. А також звернеться до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації. Мінфін погодить їх з Нацбанком. Тоді ж Нацдепозитарій надасть Фонду гарантування інформацію про рахунки, на яких лежать акції банку, а ФГВФО погодить умови продажу банку за 1 грн.

Після цього Мінфін надішле копії угоди з купівлі-продажу Нацдепозитарію та розпорядиться, аби депозитарій переказав акції на рахунок держави. Далі Мінфін проведе оплату, а депозитарій здійснить безумовну операцію з переказу акцій. Насамкінець після отримання повідомлення від Мінфіну про реєстрацію прав власності на акції банку ФГВФО ухвалить рішення про припинення роботи тимчасової адміністрації і передасть печатки та документи призначеному Мінфіном керівництву фінустанови.

Сервіси для українців поки працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень. Також без обмежень прийматимуть платежі юридичних осіб.