Кінцевими власниками «Сенс Банку» є громадяни Росії

Національний банк України вирішив вивести з ринку «Сенс Банк» [колишній «Альфа-Банк»] та звернувся до уряду з пропозицією про його націоналізацію. Про це йдеться в прес-релізі НБУ.

У Нацбанку зазначили, що кінцевими власниками «Сенс Банку» є громадянин Росії та Ізраїлю Міхаїл Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авєн та громадянин Росії Андрєй Косогов. Вони перебувають під санкціями ЄС та багатьох інших країн за підтримку агресії проти України. Це «завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив» на діяльність банку.

В НБУ також відзначили погіршення платіжної дисципліни позичальників «Сенс Банку», через що капітал фінустанови за період із 1 березня до 1 липня зменшився на 50%, коли в інших системно важливих банках він у цілому збільшився на 29%. Власники «Сенс Банку» не здатні виконувати зобов’язання про підтримання достатнього рівня капіталу та вжиття своєчасних заходів для запобігання неплатоспроможності, додали в НБУ.

«В умовах дії в Україні воєнного стану ... та з урахуванням поточного фінансового стану АТ "Сенс Банк" все вищезазначене становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів Банку. За таких умов ... Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ "Сенс Банк" з ринку», – йдеться в заяві НБУ.

На підставі цього рішення в «Сенсу Банку» запровадять тимчасову адміністрацію та делегують повноваження тимчасового адміністратора банку. Сервіси для українців поки працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень. Також без обмежень прийматимуть платежі юридичних осіб. Нацбанк звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією щодо націоналізації «Сенс Банку». Якщо уряд ухвалить таке рішення, то тимчасова адміністрація з того моменту триватиме не більше двох днів.