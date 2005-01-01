Кабінет міністрів затвердив експортну стратегію України

Кабінет міністрів ухвалив експортну стратегію України на 2017-2021 роки. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні, 27 грудня, повідомляє «РБК-Україна».

Як зазначається, було прийнято постанову «Про схвалення Експортної стратегії України» (дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки.

Згідно з документом, основною метою розробки проекту розпорядження є затвердження Кабміном експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 років як стратегічного і комплексного рішення щодо реалізації експортного потенціалу України на 5 років, яка передбачає експорт наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку успіху на світовому ринку.

Проектом розпорядження передбачається також затвердити план завдань та заходів щодо реалізації експортної стратегії.

Досягти мети стратегії можливо шляхом реалізації завдань, зокрема: створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту; розвиток послуг з підтримки бізнесу і торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих і середніх; зміцнення навичок і компетенцій підприємств, зокрема МСП (малих і середніх), необхідних для участі в міжнародній торгівлі.

До слова, обсяг експорту української продукції в поточному році зріс майже на 20%.