Уряд спростив процедуру перевезення деяких ліків через кордон

Кабінет міністрів України наприкінці грудня вніс зміни у постанову, що регулює ввезення українцями медикаментів з-за кордону. Відповідно до документу, громадяни України можуть ввозити ліки без рецепту, зокрема ті, у складі яких є наркотичні або психотропні речовини. Замість рецепту може бути інформаційна довідка.

Державна митна служба України у п’ятницю, 5 січня, дала роз’яснення до урядового документу. Зазначається, що ввозити ліки зі вмістом або наркотичних речовин можна не лише за рецептом, як було раніше, а й з інформаційною довідкою. Печатка закладу охорони здоров'я на цих документах вже не є обов’язковою, а проставляється за наявності у закладі.

Чи можна ввозити нарковмісні ліки, придбані за кордоном?

Ввезти в Україну можна буде тільки ті препарати зі вмістом наркотичних або психотропних речовин, що були придбані в Україні і вивезені за кордон.

«Оскільки видача інформаційної довідки передбачена законодавством України, то і скористатися нею зможуть лише громадяни, які придбали лікарські засоби в Україні та зворотно ввозять їх в Україну», – пояснюють в Держмитслужбі.

Серед правил ввезення ліків наступні:

Рецепт та/або інформаційна довідка на відповідний лікарський засіб мають бути видані на ім’я людини, яка їх перевозить, та обов’язково засвідчені підписом та особистою печаткою лікаря;

Кількість лікарських засобів, що перевозяться, не має перевищувати зазначеної в рецепті або в інформаційній довідці, виданих на ці ліки.

Порядок ввезення громадянами лікарських засобів, які не містять наркотичних засобів чи психотропних речовин, залишається без змін: п’ять упаковок кожного найменування на одну людину.