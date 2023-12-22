Відтепер безкоштовно чи з доплатою медикаменти за програмою "Доступні ліки" можна буде отримати і в аптеці лікарні

Відтепер аптеки та аптечні пункти, які розміщені у приміщенні або на території лікувальних закладів, будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення прийняв уряд, повідомило 22 грудня МОЗ України.

Перелік медпрепаратів, які українці отримують за програмою «Доступні ліки», постійно розширюється. Відпуск ліків за цією програмою здійснюється в аптеках, що мають відповідний договір з НСЗУ. Близько 14 тисяч аптек мають договір із НСЗУ.

«Досить часто, аптеки, які знаходяться в лікарнях, не мають таких договорів. Відповідно, пацієнт не має можливості отримати призначені лікарем препарати за програмою реімбурсаціїі. Відтепер аптеки у медзакладах будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ та долучитись до програми “Доступні ліки”. І пацієнти зможуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за програмою реімбурсації прямо в аптеці медзакладу», – каже міністр Віктор Ляшко.

Для отримання відшкодування вартості ліків з 1 січня 2024 року аптеки, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до НСЗУ.

НСЗУ з 1 квітня 2019 року адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. З 2019 року НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби близько 8 млрд грн. 4,43 млн пацієнтів отримали «доступні ліки» безоплатно або з доплатою.

Програма реімбурсації «Доступні ліки» постійно розширюється новими препаратами, і включає 515 торгових назв лікарських засобів за такими напрямами: