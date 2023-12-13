Керівниця НСЗУ Наталія Гусак повідомила у Facebook, що продовжує отримувати листи від пацієнтів, яких обманюють у лікарнях. Зокрема, хворих посилають в аптеки купувати ліки за власні кошти, які вони мають отримувати безкоштовно. Наталія Гусак закликає пацієнтів повідомляти про такі випадки НСЗУ, адже лікарні за пакетами Програми медичних гарантій зобов’язані забезпечувати пацієнтів усім необхідним безоплатно, при чому це не залежить від терміну перебування в медзакладі.

«Мені написала медична сестра, син якої потрапив у дитячу лікарню. Їй щоденно давали список ліків, які вона повинна була купити для лікування дитини. Нічого – від слова взагалі – медзаклад не забезпечив», – пише Наталія Гусак. Водночас чоловікові, якого госпіталізували із тиском 160/110 в районну лікарню, сказали, що медикаменти є лише на два дні лікування, далі – все за власний рахунок. Мовляв, НСЗУ не оплачує більше.

Наталія Гусак наголошує, що медзаклад, підписуючи договір з НСЗУ, зобов’язуєтеся в межах пакету забезпечувати пацієнтів необхідними ліками та медичними виробами. Лікарі не мають права обманювати, що медикаменти є лише на два дні: держава фінансує весь період лікування, а за потреби – і реабілітації. Так, цьогоріч НСЗУ виплатила надавачам спеціалізованої медичної допомоги майже 91,7 млрд грн для надання пацієнтам якісних і безоплатних послуг.

Наприклад, при стаціонарному лікуванні без хірургічного втручання безкоштовними для пацієнтів є:

аналізи крові, сечі, дослідження спинномозкової рідини, бактеріологічні та інші лабораторні дослідження;

електрокардіографія, УЗД, ендоскопічні дослідження, рентген, комп’ютерна і магнітно-резонансна томографії;

знеболення на всіх етапах;

забезпечення ліками з Нацпереліку, а також закупленими за кошти центрального та місцевих бюджетів;

інтенсивна терапія.

«Якщо лікарня має пакет на лікування інсульту, надання стаціонарної, хірургічної, онкологічної допомоги тощо, але просить заплатити за послугу або відправляє в аптеку за ліками, не мовчіть. Збирайте такі “листи щастя”, чеки з аптек та подавайте письмову або усну скаргу до НСЗУ. Ми маємо не один приклад, коли медичний заклад не лише вибачився, а й відшкодував пацієнтові збитки», – каже керівниця НСЗУ.

Повідомити про вимогу лікарів купити ліки за власний кошти можна двома способами: