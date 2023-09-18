Значна частина хворих може отримати ліки безкоштовно або з доплатою за електронним рецептом лікаря

На Львівщину приїхали керівництво НСЗУ, яке планує зустрітися з головами громад, обласною і міською владою, журналістами, аби з’ясувати і донести до людей такі важливі питання: чи всі ті медичні послуги, які оплачує НСЗУ за кошти держбюджету, доходять до пацієнтів? Чому далеко не всі хворі знають про програму «Доступні ліки», за якою ліки можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою? Чому медичні заклади, маючи на рахунках кошти, змушують пацієнтів купувати ліки за власні гроші тощо.

За словами керівниці НСЗУ Наталії Гусак, НСЗУ закупила для жителів Львівщини медичних послуг на 10 млрд. грн. Цього року НСЗУ вже оплатило медичним закладам Львівщини за надані медичні послуги 7 млрд. грн бюджетних коштів. Та чи всі оплачені НСЗУ медпослуги дійшли до пацієнтів? Судячи зі скарг, які надходять до НСЗУ, ні.

Хто має право на безкоштовні ліки?

На жаль, ще далеко не всі хворі ще знають і не всі сімейні лікарі доводять до пацієнтів інформацію про те, що вони можуть отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Нині за програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати медпрепарати від серцево-судинних захворювань, діабету II типу, цукрового і нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного обструктивного захворювання легень, хвороби Паркінсона, імуносупресивні препарати. У серпні до цього переліку додали тест-смужки для визначення рівня цукру в крові і знеболювальні для паліативних хворих.Тест-смужки наразі закуповують для діабетиків 1 типу, дітей і вагітних, та коли залишаться гроші, їх закуповуватимуть і для діабетиків II типу.

Іншими словами, пацієнти з перерахованими вище захворюваннями, мають отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього варто лише взяти електронний рецепт у сімейного лікаря чи вузького спеціаліста. Електронний рецепт діє місяць. Аби хворі не стояли у великих чергах за новим електронним рецептом, за словами Наталії Гусак, керівництво медзакладів первинної медико-санітарної допомоги має організувати електронну чергу і запис до сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, тоді пацієнт буде чітко знати, на яку годину йому прийти на прийом. Лікарі зобов’язані приймати пацієнтів за попереднім записом.

За словами Наталії Гусак, найскладніша ситуація з отриманням ліків за програмою «Доступні ліки» для хворих, які живуть у сільській місцевості, через відсутність поблизу аптек, які їх відпускають. З 1024 аптеки, які відпускають ліки за програмою «Доступні ліки», 921 аптека працює в містах.

Керівникам, які мають на рахунках гроші, і не забезпечують медзаклад ліками, не місце в системі охорони здоров’я

Ще одне питання, яке НСЗУ буде вирішувати з власниками медзакладів: чому лікарні, маючи великі суми на рахунках, не забезпечують пацієнтів усім необхідним.

«На роботу Львівського онкоцентру надійшло 10 скарг. Львів’яни знають, що на рахунку онкоцентру є 126 млн грн. Можна за ці гроші забезпечити хворих всім необхідним?», – запитує Наталія Гусак.

Заступник голови ЛОДА Іван Собко додав, що така ситуація не тільки в онкоцентрі. Є багато скарг людей, коли на рахунках лікарень є кошти, а хворі купують медпрепарати за власні гроші. Тож він радить, якщо у лікарнях вимагають гроші чи купувати ліки за власні кошти, відразу телефонувати й повідомляти про такі випадки в департамент охорони здоров’я, ЛОДА, НСЗУ.

«А керівникам, які на рахунках мають гроші і не забезпечують медзаклад відповідними препаратами, а укладають угоди з додатковими аптеками і перетворюють медкладклад у якусь комерційну складову, їм не місце у системі охорони здоров’я», – додав Іван Собко.