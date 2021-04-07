У середу, 7 квітня, Кабінет Міністрів схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Тепер Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із зацікавленими органами влади, Меджлісом, Національною академією наук мають розробити до серпня цього року проект Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

Віце-прем'єр Олексій Резніков наголосив, що «концепція є фундаментом для роботи на 10 років з розвитку кримськотатарської мови, яка наразі у критичному стані».

«Тимчасова окупація Росією Криму і Севастополя загострили ці проблеми ( стану кримськотатарської мови - ред), що неодноразово відображено в резолюціях ООН і не тільки. Мову треба рятувати...Кримськотатарська мова – це величезні можливості для України, які ми ще не усвідомлюємо в повній мірі», – сказав урядовець.

Він зауважив, що кримськотатарська мова є універсальною і дозволяє розуміти всі тюркські мови.

Прем'єр-міністр України під час засідання наголосив, що розвиток кримськотатарської мови є важливою частиною стратегії деокупації Криму.

За його словами, концепція спрямована на захист мови та збереження самобутності корінного народу, особливо в умовах окупації, коли фактично зведені до нуля всі умови для розвитку на історичній Батьківщині.