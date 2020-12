Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму», – написав він у Twitter.

