Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму», – написав він у Twitter.

Grateful to all partners for their strong support of this year’s enhanced UNGA resolution on human rights in Crimea. Yet another proof of global solidarity with Ukraine in non-recognition of Russia’s attempted annexation of Crimea 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2020

Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, країною-окупантом Кримського півострова, утрималися 86 країн.

У резолюції наголошується, що РФ продовжує дискримінацію жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму, спроба анексії й тимчасова окупація півострова Росією. Документ також звертає увагу на нав'язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності.

Резолюція також засуджує незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму. Окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».

«Важливо, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення у грудні 2019 та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців-політичних в’язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку і Сервера Мустафаєва», – зазначили в МЗС України.

В резолюцію вперше включений термін «громадянські журналісти», що є важливим результатом триваючої кампанії МЗС України із захисту журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації.

Проект резолюції був підтриманий у листопаді Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН із соціальних і гуманітарних питань. Співавторами резолюції виступили Україна, Грузія, Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія та інші країни-партнери України.

Згадана резолюція – уже п’ята поспіль, оновлена і посилена. Починаючи з 2016 року, такий документ ГА ООН ухвалює щороку.