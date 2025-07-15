Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини покарав солдата, який під час бойового чергування на службовому авто поїхав у місто для вирішення власних справ. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, солдат Віктор К., стрілець-зенітник однієї з військових частин, вночі 9 червня без дозволу командира втік з бойового чергування та поїхав у місто на службовому авто, щоб вирішити особисті справи. Відомо, що військового затримала поліція, бо він був в нетверезому стані.

Щодо солдата склали адмінпротокол через порушення правил несення бойового чергування. На розгляд справи у суді Віктор К. не прийшов, але подав заяву про визнання вини та розгляд справи без його присутності.

Суддя Тарас Котормус дослідив усі матеріали справи, визнав військового винним у адмінправопорушенні та призначив 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.