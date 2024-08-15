У 2019 році Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у четвер, 15 серпня, ухвалив рішення про звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Сам Горбачов уточнив, що звільнення ще не відбулося, однак його каденція добігла кінця.

«На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена», – йдеться у повідомленні Гончаренка.

Сам Горбачов у коментарі «Громадському» розповів, що наразі офіційного рішення ще немає, але звільнення є очікуваним, оскільки 14 серпня вже завершилася його 5-річна каденція на цій посаді. Натомість згідно з чинним законодавством, посаду освітнього омбудсмена можна обійняти лише один раз, без повторного призначення.

Омбудсмен зазначив, що Міністерством освіти та науки України вже був проведений конкурс на добір претендентів і глава МОН Оксен Лісовий має когось подати.

Згодом на своїй сторінці у соцмережах Горбачов запевнив, що звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до його роботи, а виключно із закінченням терміну повноважень.

«Понеслася зрадонька. Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно», – написав він.

Омбудсмен також уточнив, що звільнення станом на 15 серпня ще не відбулося, а нардеп Гончаренко дав неточну інформацію. Однак згідно з нормами закону, таке звільнення точно буде найближчими днями.

Що відомо про Сергія Горбачова – освітнього омбудсмена?

Посаду уповноваженого з прав людини у сфері освіти уряд ввів 2018 року. В обов'язки освітнього омбудсмена водить контроль за дотриманням прав учнів та працівників сфери освіти, приймання скарг та їх перевірка, а також звернення в правоохоронні органи у разі виявлення порушень.

Сергій Горбачов свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена висунув у 2019 році. Вже 14 серпня 2019 року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Уродженець Запоріжжя впродовж 1984–1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах. Був одним із творців ліцею «Логос» у Запоріжжі.

З 1997 до 2000 працював дизайнером-верстальником у книжковому видавництві «Дике Поле». З 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети «Коммерсантъ Украина».

У 2015 році, після перемоги у конкурсі на заміщення вакантної посади, став директором спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва. Тоді ж почав викладати зарубіжну літературу та медіаграмотність.

Горбачов заявляв, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівня освіти, щоб учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті. Він також закликав директорів українських шкіл не ставити непотрібних вимог дітям, які через війну перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту у навчальних закладах нашої країни.