Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримує масові скарги від педагогів, яких місцева влада та керівники освітніх закладів під загрозою звільнення змушують повертатися на очну роботу. Водночас Горбачов наголосив, що це неприпустимо, адже вчителі та викладачі закладів освіти мають законе право працювати дистанційно, незалежно від місця перебування.

«Вони повідомляють, що місцева влада та керівники закладів освіти змушують їх під загрозою звільнення повернутися на очну роботу до населених пунктів, де ще зовсім недавно точилися запеклі бої. Одночасно керівники військових адміністрацій у тих же регіонах закликають громадян почекати з поверненням, бо це може бути небезпечним», – наголосив уповноважений із захисту працівників освіти.

Він констатував, що наразі далеко не всі освітяни мають можливість дістатися місць, де вони проживали, адже міжміське сполучення відновлено не всюди, а власний транспорт мають не всі. Крім того, російські загарбники залишили після себе міни та вибухівку. Горбачов нагадав, що території міст, де точилися запеклі бої, ще надійно не розміновані, а отже навіть дорога додому може загрожувати життю.

Він додав, що частину будівель у таких населених пунктах зруйновано, внаслідок чого деякі працівники залишилися без житла – їм просто немає куди повертатися. Горбачов зазначив, що також варто враховувати, що у звільнених населених пунктах тривають ремонтні роботи з відновлення доріг, електро-, водо- та газопостачання.

«Не всі нещодавно звільнені населені пункти надійно забезпечуються харчами та життєво необхідними товарами. Враховуйте, будь ласка, що для кожної людини зараз повернення під тиском з безпечного місця – це великий психологічний стрес як для неї, так і для дітей та інших членів сім’ї», – наголосив освітній омбудсмен.