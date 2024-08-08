Травма завадила українській спортсменці покращити результат Олімпійських Ігор у Токіо

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп встановила новий олімпійський рекорд на Іграх-2024 у Парижі. Сталось це 8 серпня у фіналі з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кілограмів.

23-річна харків’янка виконала успішну спробу на 104 кілограми у ривку. Проте менш ніж через три хвилини представниця Канади Мод Шаррон перевершила досягнення Каміли, а згодом китаянка Ло Шифан, колумбійка Єнні Альварес та представниця Тайбею Куо Сін-Чжунь підняли вагу в 105 кілограмів.

Після того Конотоп заявила вагу 106 кг, але під час спроби одразу ж схопилась за стегно. Зрештою Каміла відмовилась від виконання третьої спроби через травму. Попри дискомфорт українка змогла вийти на другу частину змагань і у поштовху взяла вагу у 123 кг. Покращити досягнення їй завадила травма.

Як наслідок, Контоп фінішувала на сьомій сходинці з загальною вагою 227 кг. Перемогу ж святкувала китаянка Ло Шифан (241 кг). Другою стала Мод Шаррон з Канади (236 кг), а третю сходинку посіла Куо Сін-Чжунь з Тайбею (235 кг).

Нагадаємо, для Каміли це другі Олімпійські Ігри у кар'єрі – у Токіо вона стала п'ятою.