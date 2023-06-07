Раніше Україна припинила трансляцію телеканалів Viasat через зв'язки з Росією

Телеканали Viasat отримали реєстрацію в Естонії і відновлюють мовлення в мережах. Про це пише «Детектор медіа» з посиланням на власні джерела серед провайдерів.

Як повідомляється, про відновлення трансляції восьми каналів групі декілька днів тому повідомив провайдер «Тріолан». Мова йде про Epic Drama, Viasat Kino, Viasat Kino Action, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino World, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature.

Голова Асоціації правовласників та постачальників контенту (АППК) Наталія Клітна зазначила, що згідно з законом «Про медіа» на території України не обмежується приймання чи ретрансляція радіоканалів, телеканалів, каталогів програм, які походять з країн, що є членами Європейського Союзу. Зміст цих каналів має відповідати вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення

За її словами, у разі встановлення порушення іноземним лінійним медіа, яке походить з держави - члена ЄС, вимог закону Нацрада повинна повідомити таке іноземне лінійне медіа та регулятора, що має над ним юрисдикцію, щодо факту встановлення порушення та пропорційних заходів щодо обмеження ретрансляції іноземного лінійного медіа, яких Нацрада планує вжити у разі повторного порушення.

Втім, член Національної ради України з питань телерадіомовлення Максим Онопрієнко вважає, що Triolan та інші оператори дещо поспішили.

«Річ у тому, що це не повноцінна ліцензія чи реєстрація, це тимчасова реєстрація на три місяці – в Естонії існує такий собі тимчасовий дозвіл, в період якого активно моніторять ефір, контент. Так ось така тимчасова реєстрація згідно з ЗУ “Про медіа” не дає права вільної ретрансляції на території України. Даний субʼєкт [Viasat, – ред.] вчергове ввів в оману українських провайдерів. Очікуйте на офіційну позицію Нацради. Але вже можу сказати, що провайдери поспішили», – написав він у коментарях до одного з дописів, пише сайт Mediasat.

Як інформував ZAXID.NET, Україна припинила транслювати телеканали, які належать групі Viasat. Телеканали не внесли до переліку програм іноземних телекомпаній, що ретранслюються на території України, оскільки група виявилася дотичною до Росії.

5 квітня Viasat World повідомив провайдерів про зміну власності в українського дистрибутора компанії ТОВ «Віасат Україна». Компанія сказала, що подала всі необхідні документи для включення до переліку каналів Epic Drama, Viasat Kino, Viasat Kino Action, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino World, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature. Керівник Viasat World висловив переконання, що тепер регулятор має підтвердити те, що канали компанії можуть відновити свою трансляцію на платформах. Однак Нацрада вважає, що канали Viasat World Limited не можна транслювати, поки вони не будуть зареєстровані згідно з Законом «Про медіа».