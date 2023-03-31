В Україні трансляцію припиняють приблизно 10 телеканалів Viasat

Україна припиняє транслювати телеканали, які належать групі Viasat. Телеканали не внесли до переліку програм іноземних телекомпаній, що ретранслюються на території України, оскільки група виявилася дотичною до Росії.

Робота каналів припиняється у п'ятницю, 31 березня, повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Припинити трансляцію каналів повинні всі українські провайдери телебачення. Офіційно компанія Viasat World Limited зареєстрована у Великій Британії.

«Із 23 травня 2015 року до 28 липня 2022 року директором компанії Viasat World Limited був Бабурін Дмитро, громадянин Російської Федерації. Російські доходи від роялті отримують Viasat World Limited від пов’язаних сторін у Росії за розповсюдження Світових Каналів Viasat World. Роялті розраховується на основі відсотка операційного прибутку російських бізнесів, який на цей час узгоджений на рівні 90%», – повідомили у прес-службі Національної ради.

Загалом Національна рада окреслила чотири причини припинення транслювання Viasat в Україні:

компанії у Viasat World Limited мають і мали стосунки з Росією;

група компаній мала і має фінансові зобов’язання з російським ринком;

компанії ініціювали юридичні процеси, щоб де-юре приховати стосунки з Росією;

Viasat World Limited продовжує бізнес в Росії, мімікруючи під інший бренд.

В Україні більше не транслюватимуться канали Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature та Epic Drama.