Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова в суботу, 20 серпня, стали чемпіонками Європи у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Це перше золото України у веслуванні на Мультиспортивному Євро, повідомило «Суспільне».

Лузан та Четверікова підходили до змагань у статусі віцечемпіонок світу у каное-двійці на 500-метрівці, а також чинних чемпіонок Європи: у 2021 році саме українки вибороли золото.

У фіналі Євро головними конкурентками Лузан та Четверіковою за "золото" були срібні призерки чемпіонату Європи-2021 німкені Ліза Ян та Софі Кох, а також бронзові медалістки ЧС-2022 Джада Брагато і Б'янка Надь з Угорщини.

«Лузан та Четверікова змогли захистити звання чемпіонок Європи. Хоча на першій половині дистанції їхня перевага над екіпажем німкень була мінімальною, то на другій збільшили перевагу та фінішували першими», – пише «Суспільне».

До слова, у 2021 році вони стали чемпіонками світу та Європи і зупинилися у кроці від золотої медалі на Олімпіаді-2020.