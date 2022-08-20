Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку

Українська легкоатлетка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку. Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і здобула золоту медаль на мультиспортивному «Євро-2022». У фіналі змагань українка з пʼятої спроби українка стрибнула на 15,02 метра. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль. Змагання відбувалися в німецькому Мюнхені.

Друге місце з результатом 14,64 метра здобула Кришталева Мякеля (Фінляндія), а третю сходинку зайняла Ханна Міненко (Ізраїль) – 14,45 метра.

Стрибок Марини Бех-Романчук 15,02 метри став рекордом Європи цього сезону. А її золота медаль – перша для України у жіночому потрійному стрибку з 2014 року. Також це найкращий результат України з 1996 року.

27-річна Марина Бех-Романчук – українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 та 2020 року, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України. Народила на Хмельниччині. Перше золото спортсменка здобула на рівні чемпіонатів світу та Європи на відкритому повітрі, у 2018 році вона виборола срібло «Євро» у стрибках у довжину, а через рік стала віце-чемпіонкою світу у цій же дисципліні. У червні вона виграла етап Діамантової ліги у Римі. Спортсменку тренує Вадим Крушинський.

До слова, нещодавно чоловік Марини, плавець Михайло Романчук, став чемпіоном Європи на дистанції 1500 м.