Для Марини Бех-Романчук результат став особистим рекордом цього сезону

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла перше місце у стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги у Римі. Бех-Романчук стрибнула на 6,85 метра у п'ятій спробі, що дозволило їй посісти перше місце. Для спортсменки цей результат став особистим рекордом цього сезону.

Срібло з результатом 6,79 метра здобула німкеня Малайка Мігамбо, а топ-3 замкнула американка Куанеша Беркс (6,77 м).

У коментарі «Суспільному» спортсменка розповіла про труднощі перед стартом.

«Старт був складним. У мене були певні проблеми з лівою ногою, з розбігом. Відчувала дискомфорт після змагань у Бірмінгемі, не тренувалася в повну силу. Але у секторі з кожним наступним стрибком почувалася краще... Я з України і стрибки у довжину є великою мотивацією для мене, я насолоджуюся цим», – сказала Бех-Романчук.

Легкоатлетка зазначила, що ця нагорода необхідна для всіх українців.

«Це моя робота для своєї країни, для моїх людей – вони потребують мотивації, їм потрібні перемоги у спорті», – наголосила вона.

Ще одну медаль у Римі виборола українка Ганна Рижикова – у бігу на 400 метрів із бар'єрами вона виграла бронзу, подолавши дистанцію за 54,50 секунди.