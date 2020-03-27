Карантинний профіт

Від початку загальноукраїнського карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусу, влада зробила кілька кроків, аби допомогти пересічним громадянам та бізнесу якомога легше пережити цей період. Верховна Рада, зокрема, ухвалила антикризовий проект, який надає певні преференції підприємцям, позичальникам та користувачам комунальних послуг. Водночас місцева влада у Львові звільнила малий та середній бізнес від сплати кількох податків.

ZAXID.NET розповідає, за що можна не платити під час карантину та після нього.

Податки

Від 1 березня до 30 квітня цього року дозволено не платити податок на землю та нерухомість. Платники, які вже подали декларацію, зможуть внести в неї уточнення за відповідні місяці.

На цей період від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе звільнили фізосіб-підприємців (ФОП), фермерів та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – адвокатів, нотаріусів, артистів, науковців, викладачів та інших. Скасовані також штрафи за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ.

Окрім того, норма про звільнення від сплати соцвнеску поширюється також на платників, які не отримували дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу.

Слід зауважити, що платники єдиного податку 1-2 груп, які не мають найманих працівників, сплачують єдиний податок фіксовано щомісячно і не звільняються від його сплати на період карантину. Якщо ФОП був змушений припинити роботу через карантин, то він може написати заяву у довільній формі до Державної податкової служби про щорічну відпустку на 30 календарних днів.

Кредити

Громадян звільнили від штрафів і пені за протермінування виплат за споживчими кредитами. Але сам борг перед банком при цьому не скасовують, тож кредит треба буде оплатити. Термін дії такої пільги – 1 березня - 30 квітня 2020 року. Ця норма поширюється на усі споживчі кредити, які видають не тільки банки, але й фінансові компанії, наприклад ломбарди.

Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, тож банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу.

Банкам також заборонено запроваджувати будь-які обмеження за депозитами, термін дії яких сплив. Вкладник можете робити зі своїм депозитом все, що завгодно: або продовжити його, або ж забрати свої гроші.

Штрафи

Із 1 березня до 31 травня 2020 року не діятимуть штрафи за порушення податкового законодавства, яке сталося протягом цього періоду. Водночас це не стосуватиметься порушень довгострокових договорів про страхування життя та недержавних пенсій.

Окрім того, штрафи нараховуватимуть за продаж без згоди податкової майна, що перебуває у податковій заставі, за порушення при виробництві, обліку, обігу пального та спирту, за порушення при нарахуванні ренти, акцизів та ПДВ.

Також платникам податків не нараховуватимуть пеню.

Мораторій на перевірки

Від 18 березня діє мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок бізнесу. Перевірки, які були розпочаті до цієї дати і нині є незавершеними, тимчасово зупиняються. Водночас податкова служба наголошує, що заборона не стосується перевірок з бюджетного відшкодування. До 30 березня 2020 року ДПС оприлюднить оновлений план-графік перевірок.

Декларації

Термін подання річної декларації про майно і доходи збільшився до 1 липня 2020 року. Суму визначених до сплати податків можна буде переказати до 1 жовтня 2020 року.

Касові апарати

Ключові дати введення обов’язкових касових апаратів (РРО) для 2, 3 та 4 груп ФОП посунулись в часі. Їхнє запровадження відкладається до 1 серпня 2020 року, розширення їхнього застосування для окремих видів діяльності – до 1 січня 2021 року. До 1 квітня 2021 року відтерміновується обов’язкове використання РРО для всіх платників єдиного податку другої-четвертої груп.

Комунальні послуги та субсидії

До 1 липня 2020 року українців звільнили від сплати пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Субсидії та усі види соціальної допомоги, термін дії яких добігає кінця, перепризначатимуть автоматично.

Також уряд дозволив призначати житлові субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину. Для цього таким людям треба зареєструватися в службі зайнятості як безробітним, нині це можна зробити онлайн.

На час карантину урядовці збільшили субсидії для оплати житлово-комунальних послуг в середньому на 300 грн, проте цих грошей громадянам поки не нараховуватимуть, оскільки немає відповідного законодавчого механізму. Але – він має запрацювати після ухвалення парламентом закону про Стабілізаційний Фонд.

Що у Львові

Представників малого та середнього бізнесу на період карантину звільнили від сплати низки податків. А саме – орендарям комунального майна дозволили не сплачувати орендної плати за користування цим майном та за користування окремими конструктивними елементами благоустрою. Також бізнес звільнили від оплати за розміщення зовнішньої реклами, а заклади готельного типу – від сплати туристичного збору.

Окрім того, у Львові на час карантину діятиме відтермінування оплати пайової участі для забудовників.

Львівська міська рада також планує компенсовувати кредитні відсотки, якщо підприємець купив обладнання в кредит для перепрофілювання бізнесу через карантин, але остаточного рішення про це ще немає.