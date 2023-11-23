Генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров

У Києві в Інституті серця кардіохірурги прооперували 4-річну дівчинку з Херсона, яка потрапила під мінометний обстріл. Уламок російської міни потрапив у серце дитини. Вона дивом залишилася жива. Відео з операційної 23 листопада оприлюднив у Facebook генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров.

«Уламок російської міни у серці української дівчинки. Дівчинка 4-х років потрапила під обстріл у Херсоні. Дивом залишилася жива»,– написав кардіохірург Борис Тодуров.

За його словами, під час операції використали неодимові магніти, які дозволяють забирати уламки з м'яких тканин. Так менш травматично для дитини. Прооперували дівчинку у середу, 22 листопада. Зараз її стан стабільний.

Кардіохірург каже, що їм часто доводиться оперувати і дорослих, і дітей, які отримують різні поранення серця, адже Херсон перебуває під постійними обстрілами окупантів.