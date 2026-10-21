«Карпати» хочуть змін у форматі УПЛ

Львівські «Карпати» підтримують ідею зміни формату проведення національного чемпіонату з футболу серед клубів Української Прем’єр-ліги, повідомляє Tribuna.

Львів’яни мають свою пропозицію щодо реорганізації. Вона дуже близька до одного з форматів, який клубам-учасникам нещодавно запропонувала сама УПЛ.

«Наша пропозиція: а) поділ учасників УПЛ на дві групи по вісім команд після першого етапу змагань, що має бути проведений між усіма командами у 1 коло (15 турів); б) на другому етапі обидві вісімки команд (тобто групи А і Б) грають між собою у два кола (14 турів)», – висловлюють думку «Карпати».

Львівський клуб також пропонує, щоб за підсумками другого етапу перші три команди групи А (або дві команди та володар Кубка країни) отримали перепустки до єврокубків. Ще одну путівку на євроарену мають розіграти наступні чотири команди за порядком у групі А. До всього, третя та четверта команди з кінця групи Б будуть грати плейоф з третьою та четвертою командами Першої ліги за місця в УПЛ наступного сезону.

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На сьогодні «Карпати» у турнірній таблиці УПЛ сезону 2026/27 посідають п’яте місце – у них 15 очок після 9 матчів. Лідер – донецький «Шахтар», у якого 24 бали.

Нагадаємо, що чемпіонат України серед клубів УПЛ в останні роки проводиться за схемою у два кола з матчами вдома та на виїзді. Чинним чемпіоном є «Шахтар».

Клуби Української Прем’єр-ліги нещодавно розпочали активне обговорення можливої зміни формату проведення національного чемпіонату. Головні цілі – зробити змагання видовищнішими, збільшити кількість протистоянь між провідними клубами та загострити боротьбу за вихід до єврокубків і збереження місць в еліті. Серед варіантів, які розглядають, – запровадження плейоф за єврокубкову путівку або поділ учасників чемпіонату на групи.