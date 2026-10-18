«Карпати» залишилися на пʼятій сходинці у таблиці УПЛ

Львівські «Карпати» зіграли внічию з камʼянець-подільським «Епіцентром» у домашньому матчі девʼятого туру Української премʼєр-ліги. «Зелено-білі» уникли поразки у додатковому часі другого тайму, за хвилину до завершення матчу, повідомили на сайті Карпат 18 жовтня.

Попри спроби «Карпат» навʼязати супернику власний темп, «Епіцентр» перший забив гол. Рахунок відкрив на 15-й хвилині Артем Козак, який раніше також виступав за «зелено-білих».

«Карпатам» вдалося швидко відігратися – на 35-й хвилині воротар «Епіцентру» Микита Федотов не зреагував на удар Ростислава Ляха у кут воріт. Однак вже за чотири хвилини іспанець Карлос Рохас знову вивів «Епіцентр» вперед.

Наприкінці першого тайму «Карпати» вдруге відповіли противнику, відправивши мʼяч у сітку «Епіцентру». Втім, арбітр скасував гол через положення поза грою.

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У другому таймі «Карпати» володіли ініціативою, проте не змогли зрівняти рахунок протягом основного часу. Відігратися «левам» вдалося на останній хвилині компенсованого часу. За кілька секунд до завершення матчу Чебер Алькайн врятував «Карпати» від поразки, пробивши повз Олега Білика зі штрафного майданчика.

Після матчу «зелено-білі» залишилися на 5-му місці в рейтингу УПЛ з 15 очками. У наступному турі на «Карпати» чекає матч проти «Чорноморця» в Одесі, який відбудеться 25 жовтня о 13:00.